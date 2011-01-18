۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱:۲۰

دقایقی پیش ؛

زلزله 7.2 ریشتری پاکستان را لرزاند / سیستان و بلوچستان هم لرزید

زمین لرزه ای به قدرت 7.2 ریشتر دقایقی پیش کشور پاکستان را لرزاند که این زلزله سب لرزش بخشهایی از استان سیستان و بلوچستان نیز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرد زلزله ای به بزرگای 7.2 ریشتر دقایقی پیش جنوب غربی پاکستان را لرزاند.

این زلزله در 34 مایلی دالبندین (Dalbandinin) در استان بلوچستان در نزدیکی مرز افغانستان و ایران اتفاق افتاده است که گفته می شود استان سیستان و بلوچستان را نیز لرزانده است.

زلزله در ساعت 1 و 30 دقیقه بامداد به وقت پاکستان رخ داده است. هنوز گزارشی در مورد خسارات این زلزله سنگین گزارش نشده است.

اینزلزله که سبب وحشت مردم چند استان پاکستان شده به حدی شدید بوده که در دهلی نو نیز احساس شده است.

