نونهالان لرستان در جایگاه سوم استعدادهای کشتی آزاد کشور قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی آزاد نونهالان لرستان در مسابقات استعدادهای برتر کشور در جایگاه سوم ایستاد.

در پایان این رقابت‌ها که در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد، لرستان با کسب دو مدال طلا و یک برنز سوم شد.

برای نونهالان لرستان در این مسابقات، «بنیامین خرمی» و «امیرمحمد محمدی مقدم» دو نشان طلا و «محمدمهدی شاهوردی نیک» نیز یک مدال برنز را به دست آوردند.

در این رقابت‌ها تیم های مازندران با چهار طلا، یک نقره و دو برنز و تهران با دو طلا، یک نقره و یک برنز به ترتیب اول و دوم شدند.

در دسته فرنگی این مسابقات تیم نونهالان لرستان به یک مدال برنز «عباس نظری» در وزن ۳۸ کیلوگرم بسنده کرد.

«بنیامین خرمی» اهل شهرستان دورود و «امیرمحمد محمدی مقدم» و «محمدمهدی شاهوردی نیک» هر دو اهل شهرستان بروجرد هستند.

«عباس نظری» نیز اهل شهرستان دلفان است.