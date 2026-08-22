سقوط خودروی ون به دره در جاده هراز ۷ فوتی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، زکریا اشکپور شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی سقوط یک دستگاه خودروی ون به دره در جاده هراز، نیروهای امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی برای مصدومان انجام گرفت.

سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: در این حادثه ۶ زن مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی در شهرستان آمل منتقل شدند.

وی با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه گفت: دو نفر از مصدومان، کودک دختر بودند و بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، وضعیت یکی از مصدومان وخیم است.

اشکپور همچنین از جان‌باختن هفت نفر در این سانحه خبر داد و بیان کرد: در این حادثه ۶ زن و یک مرد جان خود را از دست داده‌اند.

وی گفت: علت دقیق وقوع حادثه و جزئیات بیشتر درباره نحوه سقوط خودرو در دست بررسی است.