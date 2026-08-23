ادامه توهمات رئیس جمهور آمریکا درباره مالکیت تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ادعایی دوباره که بیانگر آرزوی قبلی آن برای کنترل تنگه هرمز است، مدعی شد: ما بیش از ۱۰۰۰ کشتی را در تنگه هرمز اسکورت کردیم.

ادعای ترامپ درحالی مطرح می شود که بنابر گزارش داده های شرکت های تردد دریایی، تردد در تنگه هرمز به کمتر از ۴ درصد میزان قبل از تجاوز آمریکا به ایران در اسفند گذشته رسیده است.

وی همچنین در اقدامی بسیار سخیف و توسعه طلبانه، عکسی را در صفحه رسمی اش در تروث سوشال به اشتراک گذاشت که نوشته بود که «تنگه هرمز، قلمرو جدید آمریکاست».