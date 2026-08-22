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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

کشتی آزاد جوانان جهان - اسلواکی؛

سینا خیلی و محمدنژاد فینالیست شدند

سینا خیلی و محمدنژاد فینالیست شدند

در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان - اسلواکی، سینا خلیلی و ابوالفضل محمدنژاد راهی فینال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از ساعت ۱۸:۳۰ امروز در چهار وزن ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، در حال برگزار شد.

نتایج نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم تابالدیف از قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله تیمور از ترکیه را با نتیجه ۵ بر یک مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. خلیلی در این مرحله لاندون تیلور از آمریکا را با نتیجه ۱۰ بر ۳ از پیش رو برداشت و فینالیست‌ شد، خلیلی در دیدار پایانی به مصاف کرمیوف از آذربایجان خواهد رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمدمهدی ممیوند در پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۲ مقابل واگین از آلمان مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریفی از ژاپن، ممیوند حذف شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، توحید نوری در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر لورینچ از رومانی را شکست داد. وی در دور دوم مقابل پتریاشویلی از گرجستان با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب شد و با توجه به شکست حریفش در مقابل نماینده روسیه، نوری از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم گابویف از روسیه را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل روسلان پروکوپوف از اوکراین ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد وی در این دیدار هنریک هایکیان از ارمنستان را با نتیجه ۱۰ بر ۳ از پیش رو برداشت و راهی فینال شد. محمدنژاد در دیدار پایانی به مصاف درشان راس از آمریکا خواهد رفت.

کد مطلب 6924228
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • محمد IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      باور کنید در کشتی آزاد کشتی گیران دو،سه وزن میلی به کشتی گرفتن نداشتند،علت را بررسی کنید،من و تمام افراد کشتی دوست از دیدن کشتی این کشتی گیران بشدت ناراحت شدیم،خواهشاً افرادی را اعزام کنید که با اعصاب بینندگان بازی نکنند

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