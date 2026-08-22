رضایی: در شیوه جنگ حتما تحول خواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در راهبردهای دفاعی ایران تکامل رخ داده و از جنگ تحمیلی دوم دائما درحال تکامل دفاعی - سیاسی است. ایران امروز ایران قبل از جنگ نیست؛ این قضیه درباره آمریکای پرمدعا هم صدق میکند و تصویر آمریکای صلح خواه و بزک کرده، در ذهن جوانان ایرانی عوض شده است.
وی افزود: در مقابل همه دنیا با یک دید جدید به ایران نگاه میکنند. بعد از چندین بار مذاکره و بدعهدی آمریکاییها باید در رفتار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با دنیا اصلاحاتی انجام شود.
در شیوه جنگ حتما تحول خواهیم داشت
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: همه تجارب یکسال گذشته را حتما در نبرد آینده به کار خواهیم گرفت و حتما جنگ آینده متفاوت از جنگ تحمیلی سوم خواهد شد. حتما در مسئله اداره شیوه جنگ تغییراتی خواهیم داد. آمریکاییها به مذاکرات، دیپلماسی و امضایشان خیانت کردند.
وی با اشاره به نقش وحدت در پیروزیهای اخیر افزود: اثر وحدت ملت ایران در برابر دشمن کمتر از اثر لانچرها نیست. هم در اداره جنگ هم در دیپلماسی و هم در مسائل سیاسی - اجتماعی تحول خواهیم داشت و توانهای جدیدی به صحنه خواهند آمد.
ترامپ ریسک لجستیک تجارت جهانی را بالا برده است
رضایی خاطرنشان کرد: آمریکاییها فکر میکردند میتوانند جنگ با ایران را چند روزه تمام کنند و کل نفت و گاز ایران و منطقه را به دست بیاورند. حدود یک هزار و ۲۰۰ نفتکش بیخاصیت شدهاند و تقریبا بالای ۱۵ درصد ناوگان جهانی از رده تجارت خارج شدهاند. هزینه حملونقل نفتکشها بیشتر شده است.
حماقت ترامپ دنیا را به سمت دستیابی به بمب اتم سوق داده است
وی در ادامه گفت: حماقت ترامپ با حمله به ایران اشتیاق مردم جهان به بمب اتم را بیشتر کرد آنهم وقتی دیدند عضویت در سازمان انرژی اتمی و NPT برای جلوگیری از حمله آمریکا اثری ندارد. ترامپ به جای امنیت هستهای، ناامنی هستهای ایجاد کرده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به عضویت ایران در پادمانهای بینالمللی تاکید کرد: ایران همه پادمانهای بینالمللی را پذیرفته، عمل کرده و عضو NPT شده و به بازرسیها تن داده است. ایران تنها کشوری است که در تعهد به مقررات انرژی هسته ای از همه کشورها جلوتر است.
ملت ایران یال و کوپال F-35 ها را ریخت
وی در ادامه گفت: دنیا بعد از تجاوز نظامی آمریکا به ایران دید اگر بمب اتم داشته باشد از صدها F-35 موثرتر است. یال و کوپال F-35 ها در ایران ریخت و کشورهای عربی به سلاحهای آمریکایی اعتماد ندارند. ملت آمریکا با جنگ ایران مخالف هستند و از ارتش و دولت آمریکا حمایت نمیکنند. در ایران اما ملت و دولت متحد پشت سر نیروهای مسلح هستند.
رضایی با اشاره به حملات اخیر دشمن تاکید کرد: آمریکاییها کاملا از حملات نظامی ناامید شدند و خیال میکنند با محاصره اقتصادی به اقدامات نظامی کمک کنند. نتانیاهو به ترامپ قول داده اگر ایران را شش ماه یا دو سه ماه محاصره اقتصادی کنی تسلیم می شود. دنیا فهمیده هارت و پورت های ترامپ خالیبندی است. ترامپ تنهاست و به محتاج کمکهای ناتو و متحدانش شده است. ایران اما از سالهای گذشته یاد گرفته از تحریمها عبور کند و نفت بفروشد.
اگر ترامپ بخواهد کارهایی بکند زلزلهوار مقابله به مثل میکنیم
وی افزود: به همه کشورهای اطراف میگوییم در جنگ اقتصادی با آمریکا شریک نشوند وگرنه آنها را دشمن تلقی میکنیم. دنبال توسعه جنگ نیستیم اما اگر کشورهای اطراف ایران در جنگ اقتصادی با آمریکاییها همراهی کنند منافعشان را میزنیم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به رفتار اخیر برخی کشورهای همسایه در همراهی با دشمن آمریکایی صهیونیستی خاطرنشان کرد: کشورهای اطراف ایران در جنگ اقتصادی با آمریکاییها همراهی کنند یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز بیرون نخواهد رفت و مسیرهای دیگری که نفت از خلیج فارس صادر می شود را هم هدف قرار میگیریم.
رزمندگان ما آماده عملیات هستند
وی ادامه داد: این کاری که ترامپ با عنوان جنگ اقتصادی شروع کرده تبلیغاتی است. او چه کاری میخواهد بکند که قبلا نکرده است! یا بحث محاصره دریایی؛ این مربوط به امروز نیست. ما در همین یکی دو ماه گذشته ۷۰ میلیون بشکه نفت را فرستادیم رفت. به تمام کشورهای اطراف میگوییم که وارد جنگ اقتصادی علیه ایران نشوند و هرکسی که وارد شود ما آن کشور را دشمن میدانیم. اول مذاکره میکنیم که این کار را نکنند و اگر ادامه دهند آن کشور را هدف قرار میدهیم.
رضایی در ادامه گفت: اگر همچنین کاری شروع کنند یک قطره نفت از خلیج فارس نمیگذاریم عبور کنیم. نفت نه از تنگه هرمز و نه خلیج فارس بیرون نخواهد رفت. ما فعلا تنگه هرمز را بستیم و با نفت خلیج فارس کاری نداریم. ما تاکنون به هیچ منافع اقتصادی آمریکا حمله نکردیم. بله پایگاههای آمریکا را زدیم. ولی مگر آمریکا کم منافع اقتصادی در کنار ما دارد! برادران ما آماده عملیات هستند اما ما با یک شیب عاقلانه و منطقی حرکت میکنیم. امیدواریم آمریکاییها شرارت را تمام کنند و ما به مرحله بعدی نرسیم.
تنگه هرمز تا عمل آمریکا به تعهداتش بسته است
وی با اشاره به مدیریت تنگه هرمز افزود: تنگه هرمز علیرغم ادعای آمریکاییها بسته است و تا آمریکا رفتارش را اصلاح نکند باز نمیشود. این بار آمریکاست که باید اول از همه به تعهداتش عمل کند. بیش از ۵۰ درصد سواحل خلیج فارس برای ایران است و این ما هستیم که باید تنگه هرمز را مدیریت کنیم. جمهوری اسلامی ایران خواهان پایان جنگ در غرب آسیاست و مقابل جنگ طلبان دنیا ایستاده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به جنگ همه جانبه تاکید کرد: جنگها در میادین نبرد و دیپلماسی تعیین خواهد شد. ما دیپلماسی را میدان مبارزه میدانیم. پرچم ملت ایران بالاست و بالا خواهد بود. ترامپ و نتانیاهو کاری نمیتوانند بکنند. به آمریکا توصیه میکنیم نیرو اضافه نکنند که اگر اضافه کنند ما میزنیم. هر جلسهای که با ضدانقلاب بگذارند ما میزنیم. اکنون حملات ما هدف دار است. ما جنگ اقتصادی را خنثی خواهیم کرد. آمریکا گوشه دیوار است یا باید تعهدات به ما بدهند یا از کنج دیوار دربیایند و دست و پا بزنند که اوضاع بدتر میشود.
هر خانه میتواند یک لانچر جنگ اقتصادی باشد
وی با اشاره به نقش مردم و به خصوص جوانان در خروج از وضعیت کنونی جنگ اقتصادی با دشمن گفت: جوانان ایرانی وارد اقتصاد شوند. هر محله میتواند پایگاه موشکی جنگ اقتصادی باشد. در حال تهیه سند امنیت اقتصادی کشور در دبیرخانه شورا عالی امنیت ملی هستیم. هدف این است که کسبوکارها و بخش خصوصی با اطمینان و بدون دغدغه از فعالیت خود، مسیر اقتصادی کشور را دنبال کنند.
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