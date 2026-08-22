به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای رده بندی و فینال 4 وزن دوم رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان عصر امروز در شهر براتیسلاوا کشور اسلواکی برگزار شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم کونیشی از ژاپن را با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله نیز آلن ساگارائف از بلغارستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

رحمانی در مرحله نیمه‌نهایی مقابل آدریان ساس از رومانی با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار پایانی با نتیجه 5 بر 2 مغلوب کوراشویلی از گرجستان شد و به مدال نقره رسید.

همچنین ابوالفضل محمدنژاد کشتی‌گیر ۱۲۵ کیلوگرم ایران مقابل هنریک هایکیان از ارمنستان با نتیجه ۹ بر ۳ به برتری رسید و راهی فینال شد.

محمدنژاد پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر گابویف از روسیه با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید. وی سپس مقابل روسلان پروکوپوف از اوکراین ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

محمدنژاد برای کسب مدال طلا فردا شب یکشنبه به مصاف درشان راس از آمریکا خواهد رفت.