مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت ابراهیم توره گفت: در تماس تلفنی که با این بازیکن داشتم، اعلام کرد برای روز جمعه بلیت گرفته و قرار است شنبه خود را به کادرفنی تیم سپاهان معرفی کند.

وی اضافه کرد: در زمان جذب ابراهیم توره در متن قراردادش مواردی در خصوص تاخیر در حضور در تمرینات گنجانده شده است که طبق آن با این بازیکن برخورد خواهد شد.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد ارسال فهرست اسامی کادرفنی و بازیکنان این تیم برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد: این فهرست صبح امروز برای فدراسیون فوتبال ارسال شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

بصیرت در پایان با بیان اینکه تمرینات این تیم تا روز جمعه صبح و بعدازظهر پیگیری می‌شود، گفت: احتمالا سپاهان با یک تیم لیگ برتری دیداری تدارکاتی را برگزار می‌کند که این بازی با هماهنگی امیر قلعه نویی انجام خواهد شد.