استان البرز به قطب آزمون ادواری منطقه تبدیل شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بر این اساس استان البرز بعنوان قطب برگزار کننده آزمون ادواری در بین چهار استان زنجان،‌ گیلان،‌ قزوین و البرز انتخاب شد.



قادر آشنا تعداد قطب های برگزار کننده آزمون استانداردهای مهارت در کشور را 11 عدد خواند و مرکزیت البرز برای برگزاری آزمون مذکور را از امتیازات جدید این استان نوپا عنوان کرد.



وی با بیان اینکه برگزاری آزمون ادواری بسیار موفقیت آمیز بود علت محدودیت شرکت کنندگان در مرحله نخست را ناآگاهی برخی شرکت کنندگان از برپایی چنین آزمونی در سطح استان البرز دانست.



این مسئول با اشاره به اینکه آزمون ادواری استانداردهای مهارت در دو مرحله برگزار می شود تصریح کرد:در مرحله نخست که تیرماه سال جاری در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد 23 نفر ثبت نام کرده بودند.



آشنا مرحله بعدی آزمون را ماه جاری ذکر کرد و اظهار داشت:طی این امتحانات از 43 واحد مهارتی آزمون به عمل آمد و به آنان دیپلم مهارت کار و دانش اعطا شد.



