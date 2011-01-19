کارگاه آموزشی خلبانی و طراحی هواپیمای مدل در گیلان برگزار می شود

علی باستی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمایشگاه رباتیک برای برگزاری کارگاه آموزشی خلبانی و طراحی هواپیمای مدل از دانشجویان علاقمند به شرکت در این دوره ثبت نام می کند.

وی همچنین این کلاس آموزشی را 40 ساعت و بدون پیشنیاز اعلام کرد و اظهارداشت: استاد این درس " یعقوب شبدینی" استاد خلبان هواپیماهای بدون سرنشین کنترل از راه دور است که ساعت کلاسی آن چهارشنبه از ساعت 14 تا 17 نیمسال دوم 90- 89 خواهد بود.



مدیرگروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان گفت: این کلاس برای دانشجویان هزینه ثبت نام ندارد، اما علاقمندان به ثبت نام باید در گروه های دو تا سه نفره، اسامی خود را ارسال و هرگروه یک رایانه نوت بوک و شبیه ساز پرواز را باید تهیه کنند.

وی خاطر نشان کرد: بعد از اتمام این کارگاه مباحث دیگری با عنوان کارگاه طراحی و ساخت هواپیمای مدل و آموزش عملی پرواز برگزار خواهد شد.

باستی ادامه داد: علاقمندان برای ثبت نام می توانند به کارشناس گروه مهندسی مکانیک " شهرپوری " مراجعه کنند.