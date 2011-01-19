  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

کارگاه آموزشی خلبانی و طراحی هواپیمای مدل در گیلان برگزار می شود

کارگاه آموزشی خلبانی و طراحی هواپیمای مدل در گیلان برگزار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان از برگزاری کارگاه آموزشی خلبانی و طراحی هواپیمای مدل در این دانشگاه خبر داد.

علی باستی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمایشگاه رباتیک برای برگزاری کارگاه آموزشی خلبانی و طراحی هواپیمای مدل از دانشجویان علاقمند به شرکت در این دوره ثبت نام می کند.

وی همچنین این کلاس آموزشی را 40 ساعت و بدون پیشنیاز اعلام کرد و اظهارداشت: استاد این درس " یعقوب شبدینی"  استاد خلبان هواپیماهای بدون سرنشین کنترل از راه دور است که ساعت کلاسی آن چهارشنبه از ساعت 14 تا 17 نیمسال دوم 90- 89  خواهد بود.

مدیرگروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان گفت: این کلاس برای دانشجویان هزینه ثبت نام ندارد، اما علاقمندان به ثبت نام باید در گروه های دو تا سه نفره، اسامی خود را ارسال و هرگروه یک رایانه نوت بوک و شبیه ساز پرواز را باید تهیه کنند.
 
وی خاطر نشان کرد: بعد از اتمام این کارگاه مباحث دیگری با عنوان کارگاه طراحی و ساخت هواپیمای مدل و آموزش عملی پرواز برگزار خواهد شد.
 
باستی ادامه داد: علاقمندان برای ثبت نام می توانند به کارشناس گروه مهندسی مکانیک " شهرپوری " مراجعه کنند.
کد مطلب 1235982

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها