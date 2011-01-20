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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

آثار برگزیده جشنواره هنر جوان نقد می‎شوند

آثار برگزیده جشنواره هنر جوان نقد می‎شوند

آثار برگزیده پنجمین جشنواره هنر جوان با حضور آغداشلو، صادقی، شیخ‌الحکمایی، شجاعی طباطبایی، آقافلی‌زاده و نیرومند در موسسه فرهنگی-هنری صبا نقد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار برگزیده رشته‌های نقاشی، حجم، گرافیک و کاریکاتور پنجمین جشنواره هنر جوان با برگزاری دو نشست جداگانه نقد و بررسی می‌شود.

در نخستین جلسه از این دو نشست که ساعت 15 روز شنبه دوم بهمن برگزار می‌شود، آثار هنرمندان جوان در دو رشته نقاشی و حجم، با حضور آیدین آغداشلو، حبیب‌الله صادقی و طاهر شیخ‌الحکمایی نقد و بررسی می‌شود.

دومین نشست نیز به رشته‌های گرافیک و کاریکاتور اختصاص دارد که ساعت 15 روز یکشنبه سوم بهمن در موسسه فرهنگی- هنری صبا برگزار می شود و مسعود شجاعی طباطبایی، احمد آقافلی‌زاده و سید حسین نیرومند آثار هنرمندان جوان را تحلیل می‌کنند.
 

کد مطلب 1236518

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