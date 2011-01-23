کارخانه کبریت زنجان تبدیل به موزه صنعت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه شنبه در جلسه ستاد عمران شهری استان زنجان با بیان اینکه پروژه مطالعه و شناخت کارخانه کبریت زنجان به منظور تغییر کاربری به موزه صنعت به پایان رسیده است، اظهار داشت: دو موزه دیگر در کنار این موزه نیز احداث خواهد شد و این پروژه 22 بهمن ماه امسال کلنگ زنی می شود تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

رئوفی نژاد مساحت محدوده کارخانه کبریت را 3.7 هکتار عنوان کرد و یادآور شد: توافقات مورد نیاز بین مالکین و دستگاه های ذیربط صورت گرفته و نمی توان به خاطر تعلل صاحبان این کارخانه، پروژه ای بزرگ در مرکز شهر را رها کرد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر با توجه به تخریب قسمتی از کارخانه و فضای باز محدوده آن مشکلات امنیتی و اجتماعی در این منطقه بروز پیدا کرده و لازم است هر چه سریعتر پروژه های تعریف شده در این محل اجرایی شوند.

استاندار زنجان از اجرای پروژه های تقاطع غیر همسطح بیجار، بزرگراه ولایت، طرح سبزه میدان، گردشگری زنجانرود، زنجانکوه و تونل بعثت خبر داد و افزود: این پروژه ها طی دو سال آینده به بهره برداری رسیده و با اجرای آنها تحول بزرگی در چهره عمران شهری زنجان رخ می دهد.

رئوفی نژاد هم چنین با اشاره به مشکل تردد در جنوب شهر و ایستگاه راه آهن زنجان از احداث پل هوایی تا پیش از پایان امسال در این منطقه خبر داد.

کارخانه کبریت سازی زنجان اکنون در ضلع شرقی خیابان کارگران (صفا) و به طور تقریبی در جنوب میدان قائم قرار دارد و این کارخانه تاریخی را می توان اولین واحد صنعتی بعد از کارخانه برق به حساب آورد که چند سالی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم با سرمایه و مدیریت محمود شالچی احداث شده است.

این کارخانه‌ دوران پهلوی در زنجان بنا شده و تا سال 1357 با همان کاربری قابل استفاده بوده است.

این ساختمان بدلیل قرار گرفتن در بافت قدیم زنجان، میل آجری منحصر بفرد زنجان و دستگا‌ه‌های قدیمی موجود در محل می تواند به عنوان یک موزه صنعتی کاربرد داشته باشد و تا به امروز هیچگونه اقدام مرمتی در این بنا انجام نشده و دیوارهای محوطه این کارخانه در سالیان گذشته توسط شهرداری تخریب و محوطه کارخانه تبدیل به پارک شده است.