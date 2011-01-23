نیاز ایران به ایجاد 18 میلیون تن سیلو / تدوین طرح آمایش تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در همایش بین المللی تجارت غلات، فضای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور را فضایی آرام و با شکوه تعبیر کرد و گفت: این فضا باعث شد که وزارت بازرگانی 2 کار مهم و مثبت را به سرانجام رساند که اولی تعیین قیمت ملی برای گندم و آرد و نیز نزدیک شدن قیمت نان به قیمت تمام شده بود که منجر به بهبود کیفیت آرد، گندم و کل زنجیره تولید آرد و نان در کشور شد.

وزیر بازرگانی از تدوین پیش نویس نقشه راه کیفیت نان خبرداد و از ایجاد مسیرهای تجارت غلات از سوی بخش خصوصی به عنوان دستاورد دیگر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یاد کرد.

وی تصریح کرد: این مسیرها در حالی هموار شده است که کشورهای CIS تولید کننده فراوان غلات هستند و در مقابل، کشورهای آفریقایی نیز متقاضی خرید این غلات هستند. بر این اساس، این فرصت فراهم شده است تا از نیازهای مکمل یکدیگر برای تامین این نیاز استفاده کنیم، این در حالی است که کشورهای مصرف کننده گندم، می توانند با طرح نیازهای خود و ایجاد مسیرها، سفارش دهنده برای تولیدکنندگان باشند.

به گفته غضنفری، بر اساس آمارها، در سال 2010 بیش از 2 هزار و 200 میلیون تن غلات در سراسر جهان تولید شده ، این درحالی است که تولید غلات در ایران 19.1 میلیون تن بوده و مصرف غلات نیز 26.2 میلیون تن برآورد می شود.

وی اظهار داشت: ایران از پاکستان، امارات وهند غلات وارد می کرد اما در عین حال، صادرکننده گندم به امارات، عربستان، آذربایجان، قطر، ارمنستان و گرجستان بوده است.

به گفته غضنفری، نگاه به کشورهای واردکننده گندم از ایران و کشورهای صادرکننده گندم به ایراننشان می دهد که کشورمان توانسته گندم را از کشورهای دور وارد کرده و به کشورهای همسایه صادر کند.

وی میزان تولید گندم را 680 میلیون تن در دنیا اعلام کرد و گفت: 30 درصد غلات جهان را گندم تشکیل می دهد، این درحالی است که در حوزه گندم، قزاقستان، روسیه و اوکراین بزرگترین تولیدکنندگان گندم در جهان به شمار می روند.

وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد که در حال حاضر ترانزیت گندم از قزاقستان به کشورهای عربی از جمله سوریه و دریای سیاه انجام می شود و از مسیر ایران متاسفانه انجام نمی شود، اما باید گفت که هر محاسبه ای نشان می دهد که هیچ مسیری بهتر از ایران نیست.

وی تاکید کرد: روسیه هم اکنون 17 میلیون تن صادرات دارد که این صادرات به سمت کشورهای مصر، هند، ترکیه، آذربایجان، عمان، امارات، یمن، بنگلادش و پاکستان روانه می شود، در این میان ایران با توانمندیهای خود می تواند 2 تا 3 میلیون تن از صادرات روسیه را جابه جا کند.

غضنفری از تدوین طرح آمایش تجاری کشور خبرداد و گفت: در حال تبیین زیرساختهای تجاری در کشور هستیم که مورد غفلت واقع شده اند. در این میان میلیاردها دلار سرمایه گذاری جدید برای زیرساختهای جدید نیاز است.

وی از وجود 8 میلیون تن سیلو در کشور خبرداد و افزود: اگر بخواهیم تبدیل به مرکز تجارت غلات شویم، باید 18 میلیون تن ظرفیت استاندارد ذخیره سازی گندم داشته باشیم.

به اعتقاد غضنفری، فرصتهای زیادی در سرمایه گذاری زیرساختهای تجاری وجوددارد که از همه سرمایه گذاران دعوت می شود که در این بخش سرمایه گذاری شود.