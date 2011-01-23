مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم ویژه مهدهای کودک زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، توران کاظمی ظهر یکشنبه زمان برگزاری این دوره از مسابقات را 19 تا 20 بهمن ماه جاری عنوان کرد و افزود: این مسابقات در راستای گرامیداشت ایام الله دهه فجر برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات قرآنی، برای مهدهای کودک خصوصی جز سی ام قرآن مورد نظر است و حداقل سوره های محفوظ هشت سوره و حداکثر 15 سوره است.

کاظمی عناوین مسابقات مهدهای کودک روستایی استان را جز سی ام قرآن و حداقل سوره های محفوظ را هفت سوره و حداکثر 12 سوره عنوان کرد.

کارشناس مسئول دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی استان زنجان با اشاره به فعالیت مهدهای کودک قرآنی افزود: در این مهدها جزء سی ام قرآن و حداقل سوره های محفوظ 10 سوره و حداکثر 18 سوره به مسابقه گذاشته خواهد شد.

کاظمی گفت: نونهالان کلیه مهدهای کودک شهرستانهای استان زنجان می توانند در این مسابقات شرکت کنند.