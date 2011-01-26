اعلام محدودیتهای جدید طرح زوج و فرد در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی صبح چهارشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران در مورد محدودیتهای جدید طرح زوج و فرد گفت: با توجه به مشکلات جدی ترافیک شهر تهران و با تجربه خوب 24 روزه پلیس در اجرای طرح سراسری زوج و فرد بنا شد تا محدوده طرح ترافیک افزایش یابد.

وی ادامه داد: در طول این مدت بر روی گزینه‌های مختلفی برای حل معضل ترافیک کار شد اما بهترین روش اجرای همین طرح زوج و فرد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: طی این طرح بزرگراههای شهید چمران، شهید همت، شهید زین‌الدین، شهید باقری، شهید بعثت، شهید تندگویان، شهید نواب صفوی، شهید دوران و بسیج جزو محدوده طرح زوج و فرد می‌شوند.

وی گفت: خودروها می‌توانند در این بزرگراه‌ها به صورت عادی تردد کنند اما برای ورود به هسته مرکزی از طریق این اتوبانها باید مجوز ورود به محدوده طرح زوج و فرد داشته باشند.

سردار رحیمی تصریح کرد: افرادی که دارای طرح ترافیک هستند، خودروهای اداری و سرویس‌های مدارس مجاز به تردد در محدوده زوج و فرد هستند.

وی گفت: شروع طرح مانند گذشته از ساعت 6:30 تا 19 است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: با افرادی که وارد محدوده طرح زوج و فرد شوند از طریق جریمه اعمال قانون می‌شود اما پلیس سعی کرده همواره بر اساس تذکر و ارشاد با مردم برخورد کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر جریمه ورود به محدوده زوج و فرد همان 13 هزار تومان است اما با تصویب، تایید و ابلاغ قانون جدید ای رقم تغییر می‌کند.

سردار رحیمی گفت: برای کنترل محدوده جدید طرح زوج و فرد دو لایه پیش بینی شده که اولی در مبادی ورودی و دیگری از طریق گشت‌های موجود در محدوده طرح زوج و فرد است.

وی افزود: به ماموران بنا بر دستور فرماندهی ابلاغ شده تا در کوچه‌ها و نقاط فرعی از سختگیری و جریمه مردم بپرهیزند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: 430 نقطه در محدوده طرح زوج و فرد توسط پلیس شناسایی شده که ماموران در آن نقاط مستقر می‌شوند.

مردم از طریق ارسال پیامک از محل انتقال خودروی خود مطلع می‌شوند

وی افزود: از امروز با راه‌اندازی پیامک 30005353 مردم می‌توانند از محل انتقال خودروی خود توسط جرثقیل‌ها مطلع شوند.

سردار رحیمی گفت: مردم باید ابتدا اعداد پلاک خودروی خود را به این شماره ارسال کنند تا بلافاصله پاسخ برای آنان ارسال و آدرس محل خودرویشان به آنان اعلام شود.

وی تصریح کرد: اطلاعات هر خودرو حداکثر پس از یک ساعت از گذشت حمل خودرو توسط جرثقیل به این سامانه داده می شود.

ورود اولین گروه جرثقیل‌های جدید پلیس راهور

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: با یک شرکت خصوصی برای ورود جرثقیل‌های جدید وارد مذاکره شده بودیم که تا امروز این شرکت به تعهدات خود به موقع عمل نکرده اند ولی سرانجام اولین گروه جرثقیل‌های منطبق با استانداردهای پلیس واگذار شد.

وی گفت: مردم گله‌های بسیاری از بروز خسارت به خودروهایشان در زمان حمل توسط جرثقیل‌ها داشتند بر همین اساس پلیس راهور اقدام به خرید این جرثقیل‌ها کرد.

سردار رحیمی افزود: همچنین در ستاد ترخیص پیش بینی‌ها لازم اتخاذ شده تا افرادی که خودروی‌شان در حین حمل توسط جرثقیل دچار ضرر و زیان می‌شود با مراجعه به این ستاد اعلام شکایت کنند.

وی گفت: پس از شکایت افراد افسر پلیس راهور اقدام به بررسی میزان خسارت کرده و سپس شرکت مربوطه را موظف به پرداخت خسارت می‌کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تصریح کرد: این اقدام هیچ هزینه‌ای برای شاکیان ندارد.

وی افزود: همچنین خودروهایی که به پارکینگ‌ها منتقل می‌شوند و در آنجا بنا به هر دلیل خسارت به آنها وارد می شود می‌توانند به ستاد مرکزی ترخیص خودرو مراجعه و از پارکینگ‌دار شکایت کنند.

سردار رحیمی گفت: پارکینگ‌داران مکلف به پرداخت تمامی خسارت‌های وارده به خودروها هستند.

وی تصریح کرد: هیچ جرثقیلی بدون حضور افسر پلیس و دستور پلیس حق انتقال و جابجایی خودروها را ندارند و اگر چنین اقدامی انجام دهند مجرم بوده و مورد برخورد قرار می‌گیرند.

پلیس راهنمایی و رانندگی با اشاره به میزان رضایتمندی مردم از اقدامات پلیس گفت: در چهار ماه گذشت میزان تقدیر مردم از راهور تهران 126 درصد افزایش و میزان تقدیر از پرسنل راهور 24 درصد افزایش یافته است.

وی گفت: همچنین انتقاد از پلیس 46 درصد و انتقال از عملکرد پرسنل نیز 22 درصد کاهش داشته است.

پلمپ 70 شرکت غیرمجاز پارکبان

پلیس راهنمایی و رانندگی با اشاره به آغاز فعالیت پارکبان‌ها در آینده نزدیک گفت: مقدمات کار فراهم شده و برنامه آموزشی روسای شرکت‌ها و کارکنان مسئول مشخص شده است.

وی افزود: با تعیین تیم‌ها و نقاط استقرار طرح ملی پارکبان‌ها به زودی اجرا می‌شود.

سردار رحیمی تصریح کرد: در حال حاضر 21 شرکت خصوصی با 700 نیرو به عنوان پارکبان در تهران مشغول به فعالیت هستند که این افراد مکلف شدند خود را با سیستم جدید پارکبان‌ها منطبق کنند.

پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: در طول سال جاری بیش از 70 شرکت غیرمجاز پارکبان پلمپ و با آنان برخورد شده است.