دولت جدید لبنان تا 10 روز آینده تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه دولتی در لبنان در گفتگو با روزنامه تشرین سوریه اظهار داشت : ترکیب کابینه جدید در لبنان حداکثر طی 10 روز آتی نهایی و معرفی می شود.

وی تاکید کرد: با تشکیل دولت لبنان تمام شبهه افکنیها در این زمینه که "نجیب میقاتی" (نخست وزیر لبنان) توانایی تشکیل کابینه جدید را ندارد رفع خواهد شد.

این منبع لبنانی از گفتگوها و مذاکرات فشرده میان میقاتی و جریانهای مختلف سیاسی و حزبی در لبنان خبر داد که در راستای نهایی شدن توزیع پستهای وزارتی انجام می شود.

وی تاکید کرد: میقاتی قبل از حرکت به سوی تشکیل دولتی با ترکیب تکنوکرات که افراد سیاسی هم در آن وجود داشته باشند، تلاش خواهد کرد دولتی را با حضور تمام گروههای از جمله 14 مارس تشکیل دهد.

خاطرنشان می شود پس از سقوط دولت حریری، نجیب میقاتی با رای اکثریت پارلمان لبنان به عنوان نخست وزیر جدید لبنان انتخاب شد. این در حالی بود که حریری نتوانست بار دیگر اعتماد پارلمان لبنان را برای نخست وزیری به دست آورد.