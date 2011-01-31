95 درصد معابر گرگان به اسامی شهدا مزین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی پیش از ظهر دوشنبه در نشست این شورا افزود: این نامها برگرفته از اسامی شهداء، مشاهیر، تاریخ و وقایع و حوادث مهم شهراست.
وی اظهار داشت: به عبارت دیگر با توجه به آیین نامه نامگذاری معابر و اماکن شهر، این کمیته سعی کرده است با انتخاب نام های دارای ریشه تاریخی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر و با در نظر گرفتن عدم تعارض این نام ها با شأن و منزلت جمهوری اسلامی ایران و شهروندان و متناسب با ارزش ها و آرمان ها و اهداف متعالی انقلاب اسلامی در جهت حفظ و تقویت فرهنگ ملی و محلی گام بردارد.
وی خاطرنشان کرد: در نظر سنجی های به عمل آمده کمیته نامگذاری از مردم نیز استفاده از نام شخصیت های علمی، ادبی، تاریخی و نام گل ها و اعداد و ارقام مورد استقبال واقع شده است که بر اساس آن کمیته نامگذاری مصوبات خود را اعلام کرده است.
عبداللهی گفت: در این راستا از جمله مصوبات کمیته نامگذاری در خصوص بهره گیری از نام شخصیت های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گمنام در سطح معابر و میدان های گرگان می توان به خیابانهای بلال حبشی (کوی مولوی)، ابوذر (ایرانمهر بالا و پایین)، شهید مطهری، شهید مفتح، شهید نامجو، شهید فلاحی، شهید کلاهدوز، صیاد شیرازی، شهید صدوقی، شهید همت، خیابان ولی عصر، شهید باهنر و کوی امام رضا (ع) اشاره کرد.
عضو شورای شهر گرگان گفت: در خصوص بهره گیری از وقایع مهم تاریخی نیز در نامگذاری معابر می توان از خیابان های پنجم آذر، 22 بهمن، 12 بهمن، قدس، بلوار الغدیر، شهرک امام، خیابان امام خمینی (ره) و میدان بسیج نام برد که در سطح شهر مورد استفاده قرار گرفت.
وی یادآورشد: کمیته نامگذاری شهر گرگان همچنین از مشاهیر و شخصیت های علمی و ادبی بهره برده و با نامگذاری میادین و معابر شهر از جمله فخرالدین اسعد گرگانی، میدان معلم ثانی، هلالی استرآبادی، بلوار هیرکان، جرجان، استرآباد، قابوس و شهرک های سعدی، حافظ، شهریار، مولوی، جامی، عطار نیشابوری، ملک الشعرای بهار، خیام، عنصری، لامعی و فرودسی سعی کرده است در حفظ و پاسداشت شخصیت این مشاهیر گام بردارد.
عبداللهی افزود: انتظار می رود شهروندان عزیز به منظور تعامل بیشتر با کمیته نامگذاری شورای شهر، نام شهدای محل سکونت خود را جهت پاسداشت و حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و استفاده در این کمیته اعلام کنند.
عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: نامگذاری معابر و میادین یکی از مسائل مهم زندگی شهری است که با هدف تسهیل در امر ارتباط و سهولت در رفت و آمد شهروندان مورد توجه مدیران شهری قرار گرفت.
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