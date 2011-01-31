95 درصد معابر گرگان به اسامی شهدا مزین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی پیش از ظهر دوشنبه در نشست این شورا افزود: این نامها برگرفته از اسامی شهداء، مشاهیر، تاریخ و وقایع و حوادث مهم شهراست.

وی اظهار داشت: به عبارت دیگر با توجه به آیین نامه نامگذاری معابر و اماکن شهر، این کمیته سعی کرده است با انتخاب نام های دارای ریشه تاریخی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر و با در نظر گرفتن عدم تعارض این نام ها با شأن و منزلت جمهوری اسلامی ایران و شهروندان و متناسب با ارزش ها و آرمان ها و اهداف متعالی انقلاب اسلامی در جهت حفظ و تقویت فرهنگ ملی و محلی گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: در نظر سنجی های به عمل آمده کمیته نامگذاری از مردم نیز استفاده از نام شخصیت های علمی، ادبی، تاریخی و نام گل ها و اعداد و ارقام مورد استقبال واقع شده است که بر اساس آن کمیته نامگذاری مصوبات خود را اعلام کرده است.

عبداللهی گفت: در این راستا از جمله مصوبات کمیته نامگذاری در خصوص بهره گیری از نام شخصیت های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گمنام در سطح معابر و میدان های گرگان می توان به خیابانهای بلال حبشی (کوی مولوی)، ابوذر (ایرانمهر بالا و پایین)، شهید مطهری، شهید مفتح، شهید نامجو، شهید فلاحی، شهید کلاهدوز، صیاد شیرازی، شهید صدوقی، شهید همت، خیابان ولی عصر، شهید باهنر و کوی امام رضا (ع) اشاره کرد.

عضو شورای شهر گرگان گفت: در خصوص بهره گیری از وقایع مهم تاریخی نیز در نامگذاری معابر می توان از خیابان های پنجم آذر، 22 بهمن، 12 بهمن، قدس، بلوار الغدیر، شهرک امام، خیابان امام خمینی (ره) و میدان بسیج نام برد که در سطح شهر مورد استفاده قرار گرفت.

وی یادآورشد: کمیته نامگذاری شهر گرگان همچنین از مشاهیر و شخصیت های علمی و ادبی بهره برده و با نامگذاری میادین و معابر شهر از جمله فخرالدین اسعد گرگانی، میدان معلم ثانی، هلالی استرآبادی، بلوار هیرکان، جرجان، استرآباد، قابوس و شهرک های سعدی، حافظ، شهریار، مولوی، جامی، عطار نیشابوری، ملک الشعرای بهار، خیام، عنصری، لامعی و فرودسی سعی کرده است در حفظ و پاسداشت شخصیت این مشاهیر گام بردارد.

عبداللهی افزود: انتظار می رود شهروندان عزیز به منظور تعامل بیشتر با کمیته نامگذاری شورای شهر، نام شهدای محل سکونت خود را جهت پاسداشت و حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و استفاده در این کمیته اعلام کنند.

عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: نامگذاری معابر و میادین یکی از مسائل مهم زندگی شهری است که با هدف تسهیل در امر ارتباط و سهولت در رفت و آمد شهروندان مورد توجه مدیران شهری قرار گرفت.

وی اظهار داشت: نامگذاری و مسائل فرهنگی و اجتماعی آن طی سال های اخیر به قدری مهم جلوه کرده که گاه منجر به ایجاد حساسیت هایی میان شهروندان و حتی دولت ها شده است.

عبداللهی خاطرنشان کرد: به همین منظور تلاش شده است تا امر نامگذاری در سطح شهرها به شکل کاملاً فنی و کارشناسانه انجام شود.



عضو کمیته نامگذاری شورای شهر گرگان یادآورشد: هرچند که به گواه برخی اسناد و مدارک، کمیسیون نامگذاری در گرگان از دهه پنجاه مرسوم بوده و این کمیسیون زیر نظر انجمن شهر با حضور چهره های شاخص و معروف فرهنگی فعالیت می کرد اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موجی از تغییر نام ها آغاز شد و اولین جلسه برای نامگذاری در سال 1379 تشکیل شد که بر اساس آن موضوع نامگذاری طبق قانون به شورای شهر محول گشت.



وی گفت: از اینرو کارگروه فنی نامگذاری گرگان مرکب از سه عضو شورای شهر، مسئول روابط عمومی شهرداری، نماینده زیرسازی و ترافیک شهرداری، نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران، سه صاحب نظر در علم تاریخ، جغرافیا و مسایل حقوقی و صاحب نظر در مسائل عمرانی و شهرسازی تشکیل شد که این کارگروه هر هفته با برگزاری جلسه اسامی پیشنهادی و نامه های رسیده را مورد بحث و بررسی قرار داده و در صورت لزوم به بازدید میدانی از محل می پردازد.



عبداللهی یادآورشد: بر اساس آیین نامه نامگذاری معابر و میادین شهری اسامی خیابان ها، اماکن و موسسات عمومی در حکم شناسنامه شهرها و بیانگر ارزش های اعتقادی، تاریخی، فرهنگی و ملی جامعه محسوب می شود.

وی افزود: در آن بر استفاده از نام شخصیت های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول به نام شخصیت های فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر، هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای کشور تأکید شده است که بر این اساس با مصوبات کمیته نامگذاری شورای شهر گرگان بیش از 95 درصد اسامی شهدای شهر بر روی معابر گذاشته شده است.