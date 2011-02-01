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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۴۹

تصویب 11 رشته جدید برای دانشگاه خلیج فارس

تصویب 11 رشته جدید برای دانشگاه خلیج فارس

ایجاد 11 رشته جدید در شورای دانشگاه خلیج فارس بوشهر تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شورای دانشگاه خلیج فارس بوشهر 11 رشته جدید در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به تصویب رسید.
 
این دانشگاه در دو رشته شیمی فیزیک و مهندسی فیزیک در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد.

همچنین این دانشگاه در 9 رشته آمار - اجتماعی اقتصادی، ریاضی - توپولوژی، ریاضی - جبر، زیست شناسی - سلولی و مولکولی، مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی، مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی، مهندسی کشاورز- اصلاح نباتات، مهندسی نفت- حفاری و بهره برداری و زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به جذب دانشجو می کند.
کد مطلب 1243513

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