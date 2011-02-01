تصویب 11 رشته جدید برای دانشگاه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در شورای دانشگاه خلیج فارس بوشهر 11 رشته جدید در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به تصویب رسید.



این دانشگاه در دو رشته شیمی فیزیک و مهندسی فیزیک در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد.

همچنین این دانشگاه در 9 رشته آمار - اجتماعی اقتصادی، ریاضی - توپولوژی، ریاضی - جبر، زیست شناسی - سلولی و مولکولی، مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی، مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی، مهندسی کشاورز- اصلاح نباتات، مهندسی نفت- حفاری و بهره برداری و زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به جذب دانشجو می کند.