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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

نخستین نیروگاه خورشیدی آب‌بندانی مازندران در بابل احداث می‌شود

نخستین نیروگاه خورشیدی آب‌بندانی مازندران در بابل احداث می‌شود

ساری - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱.۲ مگاواتی در آب‌بندان گلدشت بابل خبر داد و گفت: این پروژه به‌عنوان طرح پایلوت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود شامگاه شنبه در کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر استان مازندران با اشاره به سیاست‌های دولت در توسعه انرژی‌های پاک اظهار کرد: با توجه به محدودیت اراضی در مازندران، شناسایی ظرفیت‌های مغفول استان در دستور کار قرار گرفته و استفاده از آب‌بندان‌ها برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های استان است.

وی از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱.۲ مگاواتی در آب‌بندان گلدشت بابل خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه از فردا آغاز می‌شود و برنامه‌ریزی شده است تا پایان شهریورماه به بهره‌برداری برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه این طرح به‌عنوان یک پروژه پایلوت اجرا می‌شود، تصریح کرد: در صورت موفقیت این نیروگاه، از ظرفیت سایر آب‌بندان‌های شناسایی‌شده در نقاط مختلف استان نیز برای تولید برق خورشیدی استفاده خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی و عمومی در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: این برنامه با همکاری دستگاه‌های مرتبط و شرکت‌های توزیع نیروی برق استان به‌صورت متمرکز دنبال می‌شود.

دادبود با اشاره به نقش شهرداری‌ها در توسعه انرژی‌های پاک خاطرنشان کرد: شهرداری‌های استان باید در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و نصب پنل‌های خورشیدی مشارکت فعال داشته باشند و عملکرد آنها در این حوزه، یکی از شاخص‌های ارزیابی سالانه خواهد بود.

وی تأکید کرد: روند اجرای برنامه‌های مرتبط با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت ناترازی انرژی به‌صورت مستمر رصد می‌شود و کارنامه عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی و شهرداران در این بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6905570

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