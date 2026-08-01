به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود شامگاه شنبه در کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر استان مازندران با اشاره به سیاستهای دولت در توسعه انرژیهای پاک اظهار کرد: با توجه به محدودیت اراضی در مازندران، شناسایی ظرفیتهای مغفول استان در دستور کار قرار گرفته و استفاده از آببندانها برای احداث نیروگاههای خورشیدی یکی از مهمترین برنامههای استان است.
وی از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱.۲ مگاواتی در آببندان گلدشت بابل خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه از فردا آغاز میشود و برنامهریزی شده است تا پایان شهریورماه به بهرهبرداری برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه این طرح بهعنوان یک پروژه پایلوت اجرا میشود، تصریح کرد: در صورت موفقیت این نیروگاه، از ظرفیت سایر آببندانهای شناساییشده در نقاط مختلف استان نیز برای تولید برق خورشیدی استفاده خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت اجرای تعهدات دستگاههای اجرایی و عمومی در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: این برنامه با همکاری دستگاههای مرتبط و شرکتهای توزیع نیروی برق استان بهصورت متمرکز دنبال میشود.
دادبود با اشاره به نقش شهرداریها در توسعه انرژیهای پاک خاطرنشان کرد: شهرداریهای استان باید در احداث نیروگاههای خورشیدی و نصب پنلهای خورشیدی مشارکت فعال داشته باشند و عملکرد آنها در این حوزه، یکی از شاخصهای ارزیابی سالانه خواهد بود.
وی تأکید کرد: روند اجرای برنامههای مرتبط با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و مدیریت ناترازی انرژی بهصورت مستمر رصد میشود و کارنامه عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی و شهرداران در این بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
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