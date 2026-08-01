به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی اعلمی عصر شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده فنی و مهندسی میانه، با اشاره به ظرفیتهای صنعتی منطقه اظهار کرد: صنایع فعال باید با مشارکت دانشگاهها و استفاده از توان علمی استادان، مسائل و نیازهای خود را دنبال کنند تا زمینه توسعه فناوری، افزایش بهرهوری و ارتقای تولید فراهم شود.
وی افزود: ایجاد رشتههای فنی و مهندسی جدید متناسب با نیازهای منطقه میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و صنعتی شهرستان میانه ایفا کند.
رئیس دانشگاه تبریز با تأکید بر رویکرد توسعهمحور این دانشگاه خاطرنشان کرد: برنامه ما تقویت جایگاه دانشکده فنی و مهندسی میانه در چارچوب دانشگاه تبریز و فراهم کردن زمینه رشد و توسعه هرچه بیشتر این مجموعه است.
اعلمی با اشاره به ظرفیتهای قانون «جهش تولید دانشبنیان» ادامه داد: صنایع میتوانند بخشی از هزینههای تحقیق و توسعه و فعالیتهای پژوهشی خود را در دانشگاهها سرمایهگذاری کرده و از مشوقهای اعتبار مالیاتی بهرهمند شوند که این موضوع زمینهساز توسعه فناوری و پیشرفت کشور خواهد بود.
وی توسعه فعالیتهای فناورانه، گسترش همکاری با پارک علم و فناوری و حمایت از استقرار استارتآپها و هستههای نوآور را از برنامههای مهم دانشگاه تبریز عنوان کرد و گفت: تقویت پیوند میان دانشگاه، صنعت و بخشهای اجرایی، نقش مهمی در تحقق توسعه دانشبنیان دارد.
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