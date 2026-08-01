فرماندار میانه: دانشکده فنی و مهندسی باید به دانشگاه ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی عصر شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده فنی و مهندسی میانه، ضمن قدردانی از خدمات رسول اسمعیلنژاد رئیس پیشین این مجموعه و آرزوی موفقیت برای امین محمدی رئیس جدید دانشکده، اظهار کرد: توسعه آموزش عالی در شهرستان نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاهها، نهادها و مجموعههای اجرایی است.
وی افزود: باید با استفاده از ظرفیت نمایندگان، دستگاههای اجرایی و سایر بخشها، زمینه ارتقای جایگاه علمی، آموزشی و پژوهشی میانه فراهم شود و برای توسعه زیرساختهای آموزش عالی شهرستان گامهای مؤثری برداشته شود.
فرماندار ویژه میانه با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای بهسازی و توسعه فضای دانشکده فنی و مهندسی، گفت: در حوزه زیباسازی، المانسازی و ارتقای فضاهای داخلی، وظایفی برای دستگاههای مختلف تعریف شده است تا با همافزایی و همکاری، محیط آموزشی مناسبتری برای دانشجویان فراهم شود.
مشایخی، فاصله میانه از مرکز استان و افزایش شمار دانشجویان را از جمله ضرورتهای توجه ویژه به توسعه آموزش عالی در این شهرستان دانست و ادامه داد: انتظار داریم با نگاه ویژه مسئولان استانی، زمینه ارتقای دانشکده فنی و مهندسی میانه به دانشگاه فراهم شود.
وی همچنین بر ضرورت تخصیص اعتبارات لازم، تجهیز آزمایشگاهها و توسعه امکانات آموزشی تأکید کرد و گفت: برنامههای اولویتدار شهرستان در حوزه آموزش عالی باید با حمایت ویژه دنبال شود.
فرماندار ویژه میانه در ادامه بر راهاندازی «خانه پژوهش شهرستان» فراتر از دفتر ارتباط با صنعت تأکید کرد و افزود: این مجموعه میتواند زمینه همافزایی میان دانشگاه، بخش مهارتآموزی، صنعت و دستگاههای اجرایی را فراهم کرده و نقش مؤثری در تحقق برنامههای دانشبنیان و توسعهای شهرستان داشته باشد.
در پایان این آیین، از تلاشهای رسول اسمعیلنژاد رئیس پیشین دانشکده فنی و مهندسی میانه قدردانی و امین محمدی به عنوان رئیس جدید این مجموعه معرفی شد.
امین محمدی، دانشآموخته دکترای تخصصی مهندسی عمران گرایش حملونقل و ترافیک از دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز و دارای سوابق متعدد در حوزه آموزش عالی است.
نظر شما