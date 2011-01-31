به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "شاه بی شین" عصر روز یکشنبه 10 بهمن با حضور محمد کاظم مزینانی مولف و محمدرضا گودرزی و محسن فرجی به عنوان منتقدان کتاب در محل فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار شد.

منتقدان حاضر دراین نشست بیش از هرچیز بر جسارت کتاب در روایت داستانی زندگی محمدرضا پهلوی تاکید کردند. جذابیت، رعایت عناصر ادبی، روایت منصفانه از یک واقعه تاریخی، شیوه روایت و گوناگونی راوی و زاویه دید از مواردی بود که گودرزی و فرجی در نقد "شاه بی شین" به آنها اشاره کردند.

محمدرضا گودرزی داستان‌نویس و منتقد در این نشست با تاکید بر روایت منصفانه "شاه بی شین" گفت: با اینکه سوژه داستان، حساسیت‌زا است، منصفانه و بی‌غرض نگاشته شده است. خوب است که نویسنده در چنین شرایطی داوریها را کنار گذاشته و روایتی تاریخی را با تخیل آمیخته است.

وی کتاب "شاه بی‌شین" را کتابی تاریخی دانست و افزود: این کتاب یک رمان تاریخی است و رمان تاریخی شکلی از روایات داستانی است که تاریخ را بازسازی می‌کند و در آن از تخیل استفاده می‌شود و در این گونه داستانها هم شخصیتهای تاریخی و هم داستانی حضور دارند.

گودرزی انگیزه مخاطبان را از خواندن اینگونه داستانها کنجکاوی مخاطب از تاریخ گذشته دانست و گفت: کنجکاوی نسبت به گذشته و نقاط کور زندگی شخصیتهای تاریخی برای خوانندگان جالب است.

محسن فرجی منتقد و نویسنده نیز در این نشست کتاب "شاه بی‌شین" را خوشخوان توصیف کرد که در عین پایبندی به اصل تاریخ، زبان خشک نیز ندارد.

وی افزود: تا‌ کنون ما با کتابهایی رو به ‌رو بوده‌ایم که یا محتوای تاریخی دقیقی داشته‌اند یا رمان خوبی بوده‌اند اما ترکیب این دو در کنار هم در "شاه بی‌شین" رخ داده که اتفاق خوبی در عرصه داستان‌نویسی انقلاب است.

فرجی جدی‌ترین معضل کتاب "شاه بی شین " را تنزل ژانر رمان به سمت حکایت و صفحات حوادث روزنامه‌ها دانست و گفت: این کتاب سایه‌ای از روانشناسی شخصیت یک فرد را به نمایش می‌گذارد و داستان فراتر از ذهن مخاطب ارائه نمی‌شود.

مزینانی نویسنده "شاه بی‌شین" نیز در این نشست گفت: با گذشت 30 سال از انقلاب نیاز به نگاهی به دور از قضاوت درباره زندگی و حکومت محمدرضا پهلوی احساس می‌شد و من تلاش کردم در "شاه بی‌شین" تنها به روایت تاریخ در قالبی داستانی پایبند باشم.

وی ادامه داد: سعی کردم درباره عملکرد شخصیتها قضاوتی نکنم و در واقع قضاوت را بر عهده خود مخاطب بگذارم. در این کتاب همواره تلاش کردم شخصیت واقعی و خاکستری از محمدرضا پهلوی ارائه کنم.

کتاب "شاه بی شین" نگاهی است به زندگی محمدرضا پهلوی و از لابه‌لای دست‌نویس‌ها، نوع خط، تصاویر، مصاحبه‌های او با خبرنگاران خارجی و حتی تغییر حالات چهره و لحن وی. قصه این رمان از بیماری شاه آغاز شده و سپس با نگاهی به گذشته، از کودکی تا لحظه مرگ او و از زبان خودش روایت می‌شود. همچنین نوع نگاه شاه به زن، جامعه، دنیا، اطرافیان و حتی روابطش با اشیا و حیوانات در این رمان تصویر شده‌اند.