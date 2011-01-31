اعتیاد منشاء بسیاری از جرائم است

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، محمد ایرجی پور عصر امروز دوشنبه در همایش بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر در بیناد فرهنگی مصلی نژاد مشهد گفت: نیروی انتظامی به عنوان ارگانی با فعالیت های مختلف در بحث پیشگیری از جرائم اقدامات مهمی را انجام می دهد.

وی در جمع مدیران مدارس و روسای انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: معلمان و اولیا نسل آینده ساز جامعه را در اختیار قرار دارند و باید با تعامل با ارگان های مسئول درباره اعتیاد و مواد مخدر راهکارهای پیشگیری از مبتلا شدن نوجوانان و جوانان به این بلای خانمان سوز را ارائه داد.

ایرجی پور خاطرنشان کرد: مبحث پیشگیری دارای 4 سطح خانواده محور، جامعه محور،خانواده محور و دستگاه های سیاست گذار می باشد که رویکرد ما در زمینه پیشگیری باید بر اساس این چهار سطح باشد.

وی اظهار داشت: نوجوانان و جوانان به دنبال هویت هستند که از همین رو مربیان و اولیا باید اطلاعات و آگاهی های لازم را درباره شکل گیری صحیح هویت جوانان و نوجوانان داشته باشند تا آن ها جذب اعتیاد و گروه های منحرف نشوند.

وی گفت: طبق مطالعات میدانی اکثر افراد نوجوان و جوان از روی حس گرفتار اعتیاد می شوند.

ایرجی پور افزود: خانواده ها و مربیان باید شیوه مقابله موثر را آموزش ببینند زیرا افراد جوان و نوجوان در سن بلوغ گرایی هستند که به 3 صورت هیجان محور،مسئله مدار و اضطرابی و اجتنابی باید با آن ها برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: در 96 درصد افراد نوجوان معتاد، شیوه مقابله آن ها با مسائل هیجان محور بوده است و باید به دانش آموزان مهارت نه گفتن را آموزش داد.

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی اظهار داشت: از جمله نشانه های جسمی افراد معتاد می توان به، خستگی های مکرر بدون علت،قرمزی چشم،سرفه های طولانی، سرماخوردگی های طولانی مدت و علائم سوختگی در دست اشاره کرد.

وی افزود: نیروی انتظامی آمادگی دارد تا با حضور کارشناسان انتظامی کلاس های توجیهی در جهت افزایش آگاهی و پیشگیری از اعتیاد را در مدارس برای معلمان،اولیا و دانش آموزان برگزار کند.

مسئول آموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی نیز گفت: مواد مخدر به 4 دسته سستی زا،محرک ها،توهم زا و آرام بخش تقسیم می شود

عارف کمال افزود: متاسفانه امروزه مواد مخدر و قرص های روان گردان در بسته بندی های مواد غذایی و اشکال اغوا کننده وارد بازار شده است.

وی ضمن توضیح و معرفی اشکال مختلف مخدر خاطرنشان کرد: معلمان و خانواده ها باید با اشکال گوناگون مواد مخدر آشنا شوند تا بتوانند در بحث پیشگیری نوجوانان و جوانان از اعتیاد موفق عمل کنند که همین بی اطلاعی خانواده ها باعث بوجود مشکلات فراوانی در زمینه اعتیاد شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاظر 16 هزار سایت اینترنتی به تبلیغ مواد مخدر و قرص های روان گردان می پردازند و در کشور افغانستان بیش از 320 کارگاه و لابراتوار در حال تبدیل مواد مخدر سنتی به صنعتی هستند.