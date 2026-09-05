«گل»؛ خطری فراتر از اعتیاد، بحران امنیتی در خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام پورامین، مددکار اجتماعی و مشاور در نیروی انتظامی، در رادیو گفتگو، مصرف مواد مخدر را دیگر تنها یک خطای رفتاری ساده ندانست و آن را یک بحران امنیتی در سطح خانواده توصیف کرد.

وی با اشاره به تجربیات خود در کلانتری اظهار داشت: در حال حاضر مصرف گل در میان جوانان منطقه بسیار رایج است و این روند از سن ۱۰ سالگی آغاز می‌شود.

پورامین با اشاره به پرونده‌های ارجاع شده به نیروی انتظامی، تأکید کرد: با بررسی پرونده‌ها و استفاده از کیت‌های تشخیصی، وقوع مصرف در بسیاری از موارد تأیید می‌شود.

وی افزود باتوجه‌ به اینکه نیروی انتظامی مجری قانون است، اما بنده به‌عنوان یک مددکار اجتماعی وظیفه دارم در صورت همراهی فرد و خانواده‌اش، از طریق کمپ‌های ترک اعتیاد مطابق ماده ۱۵ و ماده ۱۶، به آن‌ها کمک کنم.



این مددکار همچنین خاطرنشان کرد: از نظر روان‌شناسی جلسات جداگانه‌ای برای پذیرش مسئله اعتیاد و همکاری با مراجعین برگزار می‌شود، چرا که در فرایند ترک اعتیاد، حتی برای مصرف‌کنندگان گل، پذیرش اولین و مهم‌ترین قدم است.

وی در ادامه به یک چالش اساسی اشاره کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از جوانان نمی‌پذیرند که مصرف گل اعتیاد است و آن را تنها یک امر تفریحی می‌دانند و تصور می‌کنند با مصرف مقادیر کم معتاد نشده‌اند.

پورامین تأکید کرد: به‌عنوان یک آسیب‌شناس و مددکار اجتماعی، تلاش می‌کند نوجوانان و جوانان را به پذیرش واقعیت اعتیاد وادارد.

این مشاور در نیروی انتظامی در خصوص رویکرد خود در مواجهه با مراجعین گفت: در پرونده‌هایی که منجر به خشونت، درگیری و نزاع شده‌اند و پس از انجام تست‌های تشخیصی مصرف آن‌ها تأیید شده است، سعی می‌کنم با نگاه مثبت غیرمشهود و ایجاد اتحاد درمانی، به آن‌ها اطمینان دهد که در محیطی امن هستند.

وی افزود: خوشبختانه با این روش، حداقل حدود ۹۰ درصد مراجعین نسبت به پذیرش راه درمان و همکاری با وی قانع می‌شوند.

پورامین در بحث پیشگیری، آگاهی‌بخشی را وظیفه اصلی دانست و گفت: آموزش همگانی در دستور کار نیرو انتظامی و شخصاً به‌عنوان مشاور است.

وی از تعامل خوب با آموزش‌وپرورش و سایر ارگان‌ها برای برگزاری جلسات آموزشی در مدارس و خانواده‌ها خبر داد و افزود: بسیاری از نوجوانان علاقه زیادی به شنیدن این مباحث دارند.

پورامین با اشاره به تأثیر فضای مجازی و گروه‌های هم‌سالان، خانواده را نیز یکی از عوامل اصلی مطرح کرد و گفت: از طریق آسیب‌شناسی مشخص می‌شود که گاهی نشئت اعتیاد در خانواده است، به‌ویژه زمانی که خانواده‌ها فاقد آگاهی لازم باشند.

پورامین تأکید کرد که روش آموزش و نحوه صحبت با نوجوان بسیار حیاتی است و افزود: در مواجهه با نوجوان نباید از موضع قدرت وارد شد، بلکه باید با درک‌کردن و همدلی با آن‌ها صحبت کرد تا حرف‌ها را بپذیرند.

وی تأکید کرد: پیشگیری تنها از طریق یک ارگان امکان‌پذیر نیست و باید همکاری میان آموزش‌وپرورش، نیرو انتظامی و سایر نهادها صورت گیرد.

پورامین همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از نوجوانان واقعاً از ماهیت ماده مصرفی و علائم آن آگاهی ندارند و تصور می‌کنند مصرف آن‌ها صرفاً تفریحی است.

وی تأکید کرد که باید باصداقت با نوجوان برخورد کرد، علائم اضطراب‌آور ناشی از مصرف را به آن‌ها گوشزد کرده و درعین‌حال نظر خودشان را دررابطه‌با تجربه مصرف و پرونده‌های مرتبط دریافت کرد.