به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "راه" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی و تهیه‌کنندگی علیرضا سبط احمدی چهارشنبه 13 بهمن ماه ساعت 9 صبح ازشبکه یک سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی بابک حمیدیان و بهناز جعفری درباره زینب پزشک زنان است که به تازگی پدرش را از دست داده داده است. تا اینکه او آماده سفر به کربلا می‌شود.

فیلم تلویزیونی "نفرهفتم" به کارگردانی داریوش ربیعی و تهیه‌کنندگی حسین مروی چهارشنبه 13 بهمن ماه ساعت 16 از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود. درخلاصه داستان فیلم با بازی سارا خوئینی‌ها و میکائیل شهرستانی آمده است: یک قنادی در طرح اصلاح معابر و نوسازی شهرداری قرار گرفته و باید تخریب شود، ولی مالک آن یک پیرمرد است که اجازه این کار را نمی دهد و ...

فیلم سینمایی "مدرک جرم" 45 دقیقه بامداد پنجشنبه 14بهمن ماه ازشبکه یک سیما روی آنتن می‌رود. درخلاصه داستان فیلم به کارگردانی منوچهر حقانی‌پرست و بازی ماشاء‌الله افراشته، مرتضی حاج سیداحمدی، معصومه تقی‌پور و آمده است: پیش از انقلاب هنگام بازدید نخست وزیر از شهرداری، عده‌ای ازکارمندان با وی عکس یادگاری انداخته‌اند. پس ازانقلاب عده‌ای زمین خوار و دلال که به عکس مزبوردست یافته‌اند. یکی از کارمندان به نام نعمت خادم‌زاده را تهدید می‌کنند تا درمعامله غیرقانونی زمین به آنان کمک کند و ...

فیلم تلویزیونی "نزدیک تر بیا" با بازی محمد کاسبی، یوسف خداپرست، مهساپرورده و سیروس همتی پنجشنبه 14 بهمن ساعت 9:15 ازشبکه یک سیما روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم به کارگردانی مجید اسماعیلی درباره سربازی است که در پاسگاهی واقع در شمال کشور خدمت می‌کند. وی شیفته دختری به نام حیران می‌شود.

فیلم سینمایی "متولد چهارم جولای" با بازی تام کروز و به کارگردانی اولیور استون پنجشنبه 14 بهمن ماه ساعت 22 ازشبکه یک سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره یک سرباز آمریکایی به نام ران در جنگ ویتنام است که مجروح شده است.

صبح جمعه 15 بهمن ماه ساعت 9:15 فیلم تلویزیونی "آن سفر کرده" ساخته مصطفی صفاری ازشبکه یک سیما پخش می‌شود. در این فیلم فقیه سلطانی، فرشید زارعی‌فر، جواد هاشمی و ... بازی کردند و داستان درباره فردی است که به مناسبت ارتحال امام (ره) همراه عده‌ای به سمت تهران می‌رود و ...

فیلم تلویزیونی "جاده" جمعه 15 بهمن ماه ساعت 16 ازشبکه یک سیما پخش می‌شود. در این فیلم به کارگردانی نیما اقلیما، مریم بوبانی، محمد حاتمی و ... بازی کردند وداستان درباره چند نفر است که سوار اتوبوسی می‌شوند و به سمت حرم امام رضا (ع) می‌روند.

فیلم تلویزیونی "صلات ظهر" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی افشین صادقی چهارشنبه 13 بهمن ماه ساعت 18:30 ازشبکه دو سیما پخش می‌شود. در این فیلم مجید مشیری، اصغر همت، بهرام ابراهیمی، شیوا خسرو مهر و ... بازی کردند و داستان درباره یحی و بهروز از دوستان قدیمی هستند که پس از سال‌ها همدیگر را پیدا می‌کنند و ...

فیلم تلویزیونی "جایی نزدیک آسمان" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین حبیبی خلیفه لو چهارشنبه 13 بهمن ساعت 21:30 ازشبکه دو سیما پخش می‌شود. در این فیلم فرهاد حاصلخیز، میلاد بیخیش و مرضیه گوهری بازی کردند و داستان درباره کودکی است که علاقه زیادی به اسب‌اش دارد.

فیلم تلویزیونی "مسافر شب" به کارگردانی اکبر نصیری جوزانی جمعه 15 بهمن ماه ساعت 18:30 ازشبکه دو سیما پخش می‌شود. در این فیلم شبنم قلی‌خانی، نیلوفر شهیدی، رحیم نوروزی و ایمان صفا بازی کردند و داستان درباره پسری است که قصد دارد مادرش را به مشهد ببرد.

فیلم سینمایی "فلیکا" به کارگردانی مایکل مایر جمعه 15بهمن ماه ساعت 23 ازشبکه دو سیما پخش می‌شود. در این فیلم آلیسون لومن و ماریا بلو بازی کردند و داستان درباره دختر جوانی است که یک اسب سرکش را مهار می‌کند.

شبکه سه سیما فیلم سینمایی "وقتی همه خواب بودند" به نویسندگی و کارگردانی فریدون حسن پور را برای روز سه شنبه 12 بهمن ماه ساعت 20:30 تدارک دیده است. در این فیلم گلاب آدینه، محمدرضا فروتن و ... بازی کردند و داستان درباره مامای محبوب و پیر روستایی است که بالاخره پس از سال‌ها انتظار نوبت سفرش به خانه خدا رسیده، اما ...

فیلم تلویزیونی "روشنایی دریا" به کارگردانی حسن لفافیان چهارشنبه 13بهمن ماه ساعت 10:30 ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. در این فیلم فاطمه گودرزی، عبدالرضا اکبری و ... بازی کردند و داستان درباره متخصصانی است که سعی می‌کنند نشست لوله گاز را در نیروگاه کنترل کنند.

فیلم سینمایی "سقوط" به کارگردانی اولیورهیرشینگل چهارشنبه 13 بهمن ماه ساعت 16:15 ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره منشی مخصوص هیتلر است که داستان 10 روز آخر زندگی هیتلر و ... را روایت می‌کند.

فیلم تلویزیونی "هشت" به کارگردانی محمد رسولی و تهیه‌کنندگی مجید پری‌خواه و محمد رسولی پنجشنبه 14 بهمن ماه ساعت 10:30 ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. در این فیلم حمیدرضا پگاه، زیبا بروفه، یوسف تیموری و ... بازی کردند و داستان درباره چاپخانه‌داری است که در جاده شمال تصادفی می‌شود.

فیلم سینمایی "دستمزد" به کارگردانی مجید جوانمرد پنجشنبه 14 بهمن ماه ساعت 16 از شبکه سه پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی محمد صالح علاء درباره دو جوان ایلیاتی است که پس ازترور ناموفق اسفندیار ایلخانی به اعدام محکوم می‌شوند و ...

فیلم سینمایی "خیلی دور، خیلی نزدیک" پنجشنبه 14بهمن ماه ساعت 20 ازشبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. در این فیلم به کارگردانی رضا میرکریمی، الهام حمیدی، مسعود رایگان و افشین هاشمی بازی کردند و داستان درباره متخصص برجسته مغز و اعصاب است که غرق در روابط کاری و اجتماعی است و فرزندش سامان را فراموش کرده است.

فیلم سینمایی "دست‌های خالی" به کارگردانی و نویسندگی ابوالقاسم طالبی پنجشنبه 14 بهمن ماه ساعت 24 ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. در این فیلم مسعود رایگان، مریلا زارعی، زنده‌یاد خسرو شکیبایی، فاطمه گودرزی و ... بازی کردند و داستان درباره پدری است که بعد از سال‌ها اسارت به خانه برمی‌گردد و ...

فیلم سینمایی "دست تقدیر" به کارگردانی تانر چانگ جمعه 15 بهمن ماه ساعت 10:30 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره دو دوست است که در اداره پلیس کار می‌کنند.

شبکه سه سیما فیلم سینمایی "ترن" را برای روز جمعه 15 بهمن ماه ساعت 14:15 درنظر گرفته است. داستان این فیلم به کارگردانی امیر قویدل و بازی فرامرز قریبیان، زنده‌یاد خسرو شکیبایی، عنایت بخشی و ... درباره یک قطار سوخت رسان ارتشی به مقصد اصفهان است.

فیلم سینمایی "ماه" به کارگردانی دانکن جونز چهارشنبه 13بهمن ماه ساعت 20:30 ازشبکه چهارسیما پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی سم فوک ول و کوین اسپیسی درباره مرد فضانوردی است که در یک پایگاه فضایی در ماه مشغول به کار است.

فیلم سینمایی "دشمنان نزدیک" به کارگردانی فلورنت امیلیوسیری جمعه 15 بهمن ماه ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما 4" ازشبکه چهار سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم در سال 1954 اتفاق می‌افتد. پس از 130 سال استعمار الجزایر توسط فرانسه، جبهه آزادی بخش الجزایر در این کشور دست به شورش زد.

فیلم تلویزیونی "مجرم" به کارگردانی سیامک خواجه‌وند و به تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان چهارشنبه 13 بهمن ماه ساعت 13:30 ازشبکه تهران پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی علیرضا جلالی تبار، مهدی امینی‌خواه، آزاده مهدی‌زاده و ... درباره فرد شروری است که به زندان می‌افتد و ...

فیلم تلویزیونی "چشم به راه" به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیه‌کنندگی محمد مهدی فرودگاهی جمعه 15 بهمن ماه ساعت 13:30 ازشبکه تهران پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره دانش‌آموزانی است که در یک درگیری در فوتبال برایشان اتفاقاتی می‌افتد.

فیلم سینمایی "آن روز" به کارگردانی بابک لطیفی و با بازی رحیم هودی و بابک لطیفی چهارشنبه 13 بهمن ماه ساعت 13:30 ازسیمای استان ها روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره همسر کارمندی است که از میوه‌های باغ همسایه می‌خورد و ...

فیلم تلویزیونی "مسافر" با بازی مهدی صباغی و علیرضا اتفاقیان جمعه 15 بهمن ماه ساعت 13:30 ازسیمای استان‌ها پخش می‌شود. داستان این فیلم به کارگردانی اکبر تدبیری درباره پیرمردی است که در آستانه مرگ است.

فیلم تلویزیونی "فصل بیداری" جمعه 15 بهمن ماه ساعت 18:10 ازشبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود. در این فیلم به کارگردانی امیر پورزرغام، زهیر یاری بازی کرده و داستان درباره پدری به نام محمود است که سرطان ریه دارد و ...