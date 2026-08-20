به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی شاه‌نظری عصر پنجشنبه در مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در اردستان، اظهار کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس، ۴۴ هزار اسیر ایرانی در دست رژیم بعث عراق بودند که پنج هزار نفر از این افراد شهروندان عادی، کشاورزان و افرادی غیرنظامی بودند و ۳۹ هزار نفر نیز از نیروهای جنگی و عملیاتی کشورمان به شمار می‌رفتند.

وی افزود: از مجموع اسرای ایرانی، حدود ۱۰ هزار نفر در روزهای پایانی جنگ و پس از پذیرش قطعنامه، با فریب و ترفند دشمن در خاک عراق به اسارت درآمدند.

آزاده و رزمنده دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در مقابل ۴۴ هزار اسیر ایرانی، حدود ۷۲ هزار اسیر از دشمن گرفت که در میان آنان نیروهایی از کشورهای مختلف از جمله سودان، مصر، اردن، کویت و امارات نیز حضور داشتند که در کنار ارتش صدام علیه ایران جنگیده بودند.

شاه‌نظری تصریح کرد: یکی از سخت‌ترین شرایط اسرای ایرانی در عراق این بود که رژیم بعث اجازه نداد اسامی حدود نیمی از اسرا توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ثبت شود و این افراد در طول جنگ و حتی مدتی پس از آن به صورت گمنام و مفقودالاثر نگهداری می‌شدند.

وی بیان کرد: رژیم بعث برای اینکه آمار واقعی اسرای ایرانی مشخص نشود و همچنین برای پنهان کردن جنایت‌ها و شکنجه‌هایی که علیه آنان انجام می‌داد، بسیاری از اسرا را از دید صلیب سرخ مخفی نگه می‌داشت.

آزاده دوران دفاع مقدس ادامه داد: از مجموع ۲۱ اردوگاهی که اسرای ایرانی در عراق در آن نگهداری می‌شدند، ۹ اردوگاه مربوط به مفقودالاثرها بود و بخش قابل توجهی از این اسرا در پادگان صلاح‌الدین و اردوگاه‌هایی مانند تکریت ۱۱ نگهداری می‌شدند.

شاه‌نظری اضافه کرد: دشمن برای سرکوب روحیه اسرا و دور کردن آنان از اعتقادات دینی و انقلابی، از روش‌های وحشیانه و ابزارهایی مانند میلگرد، قوطی و نبشی آهنی، باتوم، دسته کلنگ و بیل استفاده می‌کرد، اما این فشارها نتوانست ایمان و اعتقادات اسرا را از بین ببرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیز دشمنان جمهوری اسلامی ایران تنها با جغرافیای کشورمان مقابله نمی‌کنند، بلکه اعتقادات، دین، ایمان و پایبندی ملت ایران به ولایت را هدف قرار داده‌اند و مردم ایران باید در برابر این تهدیدها وحدت و مقاومت خود را حفظ کنند.

آزاده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: تجمعات مردمی که طی بیش از ۱۷۰ شب در حمایت از نظام و انقلاب شکل گرفته، اگرچه در ظاهر یک تجمع و سردادن شعار است، اما در واقع موجب ایجاد وحدت میان اقشار مختلف مردم شده و این وحدت مقدس از سرمایه‌های مهم کشور در برابر دشمن است.

شاه‌نظری بیان کرد: در طول دوران دفاع مقدس بارها امدادهای الهی را مشاهده کردیم و یکی از نمونه‌های آن شکست عملیات پنجه عقاب آمریکا در طبس بود که با وجود تجهیزات و نیروهای پیشرفته، طوفان شن موجب شکست عملیات دشمن شد.

وی ادامه داد: در حوادث اخیر نیز نمونه‌هایی از امداد الهی را مشاهده کردیم و حادثه سقوط هواپیماهای دشمن در دشت مهیار نمونه‌ای از این اتفاقات بود که نشان داد تجهیزات و امکانات دشمن نمی‌تواند در برابر اراده الهی و ایمان مردم غلبه کند.

رزمنده دفاع مقدس یادآور شد: وعده خداوند در قرآن کریم روشن است؛ خداوند در سوره محمد(ص) می‌فرماید «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» و این وعده الهی است که اگر مؤمنان دین خدا را یاری کنند، خداوند نیز آنان را یاری و در میدان مبارزه ثابت‌قدم می‌کند.

شاه‌نظری تاکید کرد: تنها راه پیروزی و غلبه بر دشمن، مقاومت، حفظ وحدت و استفاده از فرصت‌هاست و همان‌گونه که شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید داشت، فرصت‌هایی که در بحران‌ها وجود دارد، در شرایط عادی وجود ندارد.

وی افزود: آزادگان در دوران اسارت با وجود محرومیت از کتاب، قرآن و امکانات فرهنگی، از فرصت موجود استفاده کردند و با حفظ آیات قرآن، احادیث، دعاهایی مانند زیارت عاشورا، دعای کمیل و دعای ندبه و همچنین آموزش زبان‌های خارجی، اجازه ندادند شرایط سخت اسارت مانع رشد معنوی و علمی آنان شود.

آزاده دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در نهایت پس از سال‌ها اسارت، در ۲۶ مردادماه سال ۱۳۶۹ روند ورود صلیب سرخ به اردوگاه‌ها آغاز شد و آزادگان به میهن اسلامی بازگشتند؛ بازگشت به ایران و آغوش مردم، آرامشی وصف‌ناشدنی برای آزادگانی بود که سال‌ها رنج اسارت را تحمل کرده بودند.

شاه‌نظری در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای آزاده، گفت: حدود دو هزار و ۸۰۰ شهید اسیر در غربت داریم که مظلومانه به شهادت رسیدند و باید یاد و خاطره این شهدا و همه رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس را زنده نگه داشت.