پیست سنتی اسکی شهمیرزاد در حاشیه کویر سوزان

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، جاذبه های شهمیرزاد هنوز بارور نشده اما با این حال تپه های اطراف شهر به ویژه در بخش شمالی محل مناسبی برای پیست اسکی آن هم در حاشیه کویر است.

روزهای تعطیل به خصوص روزهای بعد از بارش برف افراد زیادی به این منطقه می روند و با وسایلی چون تیوپ به تفریح زمستانی مشغول می شوند.

قرار گرفتن شهر و بخش شهمیرزاد به عنوان بهشت کویر در حاشیه کویر سمنان موجب شده است که تابستان و ایام تعطیلات جمعیت شهر به بیش از چهار تا پنج برابر برسد اما در سالهای اخیر زمستان هم با جاذبه های گردشگری خود علاقمندان زیادی را به خود جذب کرده است.

پیست سنتی اسکی شهمیرزاد در قسمت شمالی این شهر واقع شده است و به عنوان یکی از مناطقی است که در فصل زمستان مورد استقبال شهروندان و هم استانی ها قرار می گیرد ولی این پیست تفاوت زیادی با دیگر پیستهای اسکی استاندارد دارد که به جای تخته و چوب اسکی، تیوپ ها هستند که شادی و شادمانی را به مردم هدیه می دهند.

پیست اسکی شهمیرزاد ظرفیت مناسب و مساعدی برای رشد و توسعه ورزشهای زمستانی در این شهر دارد که برای توسعه نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی استان است .

این پیست سنتی هر سال با آغاز فصل سرما و انباشت برف، پذیرای اسکی بازانی با تیوپ و علاقه مند به ورزشهای زمستانی است که به سبب موقعیت مناسب جغرافیایی علاوه بر اینکه مکانی برای ورزشهای زمستانی است به عنوان یکی از جاذبه های توریستی این شهر علاقه مندان طبیعت را به سوی خود فرا می خواند .

در سالهای اخیر حضور مردم و علاقمندان و توجه مردم برای گذران خستگی طول هفته و دوری از مسائل و مشکلات جامعه بسیار زیاد شده است که در این راستا باید برای توسعه و تجهیز این مکان تفریحی اقدامات قابل توجهی انجام شده ولی هنوز برای توسعه پیست اسکی شهمیرزاد اقدامی نشده است.

البته تیوپ سواری تفریح خطرناکی است که متاسفانه به دلیل استاندارد نبودن پیست و نداشتن راه دسترسی، نبود نظم و انضباط کافی برای ورزش اسکی، نبود مربی برای آموزش علاقه مندان و نبود برفکوب برای افزایش ماندگاری برف، رونق زیادی گرفته است.

سیل جمعیت مشتاق اسکی و به ویژه تیوپ سواری هرچند شادی و نشاط را به ارمغان می آورد اما به دور از خطر و حادثه نیست و طی چند سال اخیر نیز حوادثی را در این مورد شاهد بوده ایم و حال که مردم توجه و علاقه خود را به این پیست و توسعه ورزشهای مفرح زمستانی نشان داده اند اینبار نوبت مسئولان است که با بررسی و نظرات کارشناسی توسعه این پیست را آغاز کنند.

نبود امکانات تفریحی، استراحتگاه، نبود پارکینگ و ایجاد ترافیک به علت باریک بودن عرض جاده منتهی به پیست، از مشکلاتی است که استفاده کنندگان از پیست که در روزهای تعطیل شمار آنها به حداقل 300 دستگاه خودرو می رسد با آن روبرو هستند.

به نظر می رسد هم اکنون که به رغم نبود امکانات کافی، مردم از این شرایط برای تفریح و گردش استفاده می کنند لازم است مسئولان در صدد ایجاد امکانات لازم برای این محدوده برآیند.