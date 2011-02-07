بزرگترین کارخانه ماشین ‌سازی غرب کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، مدیرعامل کارخانه ماشین‌ سازی بوکان بعد از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح این کارخانه گفت: این واحد تولیدی صنعتی اقدام به طراحی و تولید ماشین ‌آلات صنایع غذایی و خطوط کامل دستگاه‌های پخت نان به شیوه صنعتی خواهد کرد.

عبدالله آهنگری با اشاره به دریافت سفارش تولید از کشورهای همسایه و اروپایی به این کارخانه، ادامه داد: در حال حاضر این واحد تولیدی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سوئد، هلند، بولیوی و عراق، سفارشاتی دریافت کرده است.

وی با اشاره به اینکه این کارخانه با سرمایه‌گذاری دو میلیارد و 300 میلیون ریال و ظرفیت تولید سالانه 400 دستگاه و اشتغالزایی برای 40 نفر را دارد، خاطر نشان کرد: تولیدات این کارخانه دستگاه تمام خودکار تولید نان انبوه، دستگاه پخت نان با حرارت غیرمستقیم، چونه‌گیر، لواش پهن کن، دستگاه دوار، سنگک، فر طبقه‌ای، نیمه خودکار دوار یکپارچه، خمیرگیر و مخزن استیل حمل خمیر تولید می‌شود.

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی هم در این آیین با اشاره به نقش صنعت در تولید، پیشرفت و توسعه پایدار در کشور، افزود: باید مسئولان با وحدت رویه و همدلی در جهت رشد و شکوفایی صنعت در منطقه تلاش کرده و با توجه به نگاه عادلانه دولت به مناطق کمتر توسعه یافته باید با همدلی وفاق و خواست جمعی فاصله‌ها را کمتر و زمینه پیشرفت صنعت در منطقه فراهم شود.

حسن عباسی فرماندار بوکان نیز در این مراسم بر لزوم حمایت جدی از بخش خصوصی تاکید کرد و حمایت از این بخش را علاوه بر رشد و تعالی منطقه سبب حذف بیکاری، اشتغال پایدار و رضایت مردم دانست.