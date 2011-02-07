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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۳

بزرگترین کارخانه ماشین ‌سازی غرب کشور افتتاح شد

بزرگترین کارخانه ماشین ‌سازی غرب کشور افتتاح شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: بزرگترین کارخانه ماشین‌ سازی غرب کشور در بوکان با حضور فرماندار و نماینده مردم بوکاندر مجلس شورای اسلامی مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، مدیرعامل کارخانه ماشین‌ سازی بوکان بعد از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح این کارخانه گفت: این واحد تولیدی صنعتی اقدام به طراحی و تولید ماشین ‌آلات صنایع غذایی و خطوط کامل دستگاه‌های پخت نان به شیوه صنعتی خواهد کرد.

عبدالله آهنگری با اشاره به دریافت سفارش تولید از کشورهای همسایه و اروپایی به این کارخانه، ادامه داد: در حال حاضر این واحد تولیدی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سوئد، هلند، بولیوی و عراق، سفارشاتی دریافت کرده است.

وی با اشاره به اینکه این کارخانه با سرمایه‌گذاری دو میلیارد و 300 میلیون ریال و ظرفیت تولید سالانه 400 دستگاه و اشتغالزایی برای 40 نفر را دارد، خاطر نشان کرد: تولیدات این کارخانه دستگاه تمام خودکار تولید نان انبوه، دستگاه پخت نان با حرارت غیرمستقیم، چونه‌گیر، لواش پهن کن، دستگاه دوار، سنگک، فر طبقه‌ای، نیمه خودکار دوار یکپارچه، خمیرگیر و مخزن استیل حمل خمیر تولید می‌شود.

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی هم در این آیین با اشاره به نقش صنعت در تولید، پیشرفت و توسعه پایدار در کشور، افزود: باید مسئولان با وحدت رویه و همدلی در جهت رشد و شکوفایی صنعت در منطقه تلاش کرده و با توجه به نگاه عادلانه دولت به مناطق کمتر توسعه یافته باید با همدلی وفاق و خواست جمعی فاصله‌ها را کمتر و زمینه پیشرفت صنعت در منطقه فراهم شود.

حسن عباسی فرماندار بوکان نیز در این مراسم بر لزوم حمایت جدی از بخش خصوصی تاکید کرد و حمایت از این بخش را علاوه بر رشد و تعالی منطقه سبب حذف بیکاری، اشتغال پایدار و رضایت مردم دانست.

کد مطلب 1248210

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