مرگ تلخ نانوای تنکابنی در حادثه با دستگاه خمیرگیر

به گزارش خبرگزاری مهر، حادثه‌ای مرگبار در یکی از نانوایی‌های روستای سلیم‌آباد تنکابن، به جان‌باختن یک نانوا هنگام کار با دستگاه خمیرگیر منجر شد.

زمانی که این نانوا در حال آماده‌سازی خمیر بود و بنا بر شواهد اولیه، لباس وی به بخش گیربکس دستگاه خمیرگیر گیر کرد و او به داخل مخزن دستگاه کشیده شد.

در پی این اتفاق، نیروهای امدادی، اورژانس، پلیس آگاهی، آتش‌نشانی و هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات دشوار خارج کردن پیکر فرد جان‌باخته از مخزن دستگاه را انجام دادند.

بر اساس اظهارات مسئولان محلی، نخستین فردی که متوجه حادثه شد، کودکی بود که با اطلاع‌رسانی به افراد حاضر در اطراف، زمینه حضور نیروهای امدادی را فراهم کرد.

گفته می‌شود این نانوا معمولاً به‌تنهایی مسئولیت آماده‌سازی خمیر را برعهده داشت و اعضای خانواده پس از پایان این مرحله برای پخت نان به وی کمک می‌کردند.