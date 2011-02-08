به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر این همایش که معاونت آموزشی و پژوهشی بنیاد رودکی را نیز بر عهده دارد برگزاری این همایش را نقطه عطفی در کارنامه بنیاد رودکی توصیف کرد و گفت: ما در این همایش که با حضور چند تن از استادان سرشناس این حوزه و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در تالار رودکی برگزار خواهد شد، قصد داریم چکیده مقالات ارسالی را به صورت چاپ شده در اختیار شرکت کنندگان قرار دهیم.

وی افزود: تا کنون 20 عنوان چکیده مقاله برای شرکت در این همایش ارسال شده که هم اکنون در حال ویرایش است.امیدوارم این همایش نخستین پله برای ادامه برگزاری چنین همایش‌هایی باشد و امیدوارم پژوهش‌ها به صورت مدون منتشر شود. چرا که هدف جا انداختن مفهوم کار تخصصی پژوهشی است نه مقاله عمومی و پژوهش‌های کلی.

نخستین همایش "زبان شناسی درام" 10 و 11 اسفند ساعت 16 در تالار رودکی برگزارمی‌شود.