حفظ حقوق مردم و دولت از مهمترین وظایف سازمان اموال تملیکی

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر محمدی در مراسم تودیع خود به عنوان مدیرعامل جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به وظایف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در صیانت از اموال دولت و مردم گفت:امانتداری و حفظ حقوق دولت و مردم از مهمترین وظایف این سازمان بشمار می رود که با احساس مسئولیت بیشتر و تکریم مردم و ارباب رجوع توسط کارکنان محقق می شود.

مدیر عامل جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اولویت های مدیریتی در این سازمان افزود: مدیریت مبتنی بر اخلاق و اخلاق مداری در راس همه امور است و توجه به کرامت انسانی و معیشت کارکنان از مهمترین دغدغه های من است.

وی خاطرنشان کرد: با شناختی که از این مجموعه دارم سازمان اموال تملیکی را خانه خود دانسته و خدمت کردن را آن فرصتی ارزشمند می دانم.

محمدی تصریح کرد:رویکرد سازمان استفاده از ظرفیتهای موجود برای ارتقا و تعالی جایگاه سازمان به نحو مطلوب است و تمام کسانی که در این راستا حرکت کنند بیش از دیگران مورد حمایت خواهند بود و از همه همکارانم می خواهم که با قدرت به کار خود ادامه دهند تا نقش و جایگاه سازمان به نحو شایسته ای به اطلاع مردم و مسئولان برسد.

رئیس هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به اهداف و ضرورتهای این سازمان افزود: امروز همه باید تلاش نماییم تا با اتکا به خرد جمعی نسبت به تهیه و تدوین سند راهبردی و برنامه جامع در راستای اهداف سازمان اقدام نماییم.

وی ادامه داد:در این راه نیازمند استفاده از شیوه های جدید مدیریتی، استقرار فناوری نوین، ارتقا سطح آموزش و نظارت سیستمی هستیم، همچنین نمود تغییر و تحول فرآیند اداره ملت هاست و این مهم در آموزه های دینی ما نیز مورد تاکید قرار گرفته است و بر این اساس من از همکارانم انتظار دارم، با مشارکت فعال برای تحقق سازمانی کارآمد و پویا بیش از گذشته تلاش نمایند.

محمدی در ادامه افزود: اطلاع رسانی خدمات کارکنان صدیق این سازمان که تاکنون به خوبی معرفی نگردیده است باید مورد توجه قرار بگیرد تا نقش و جایگاه سازمان در جامعه به خوبی نمایان شود.

مدیرعامل جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نخستین برنامه میدانی خود از بخشها و دوایر مختلف ستادی این سازمان بازدید کرد.

وی در این برنامه با حضور در واحدهای مختلف ستاد سازمان اموال تملیکی از نزدیک با نحوه فعالیت و عملکرد آنها آشنا شد.

محمدی همچنین با کارکنان شاغل در دفاتر مختلف دیدار و در خصوص مسائل و مشکلات موجود با آنها گفتگو و بر لزوم افزایش و بهبود فعالیتهابه منظور ارائه خدمات مطلوبتر به مردم تاکید کرد.