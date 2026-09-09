به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی عصر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: پارک سلامت در انتهای بلوار استادمعین، ولیعصر جنوبی و در جوار جاده باسمنج احداث و به منظور استفاده شهروندان به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: این پارک در مساحتی بالغ بر ۱۲ هزار مترمربع اجرا شده و برای آمادهسازی آن مجموعهای از اقدامات عمرانی و زیرساختی انجام گرفته است.
شهردار منطقه ۲ تبریز ادامه داد: احداث دیوار سنگی، ایجاد راه دسترسی، احداث سرویس بهداشتی با هشت چشمه و ایجاد شبکه آب خام برای نگهداری و آبیاری درختان موجود در فضای پارک از جمله اقدامات انجامشده در این طرح است.
هاشمی همچنین افزایش ارتفاع دیوار کانال مجاور پارک سلامت و نردهگذاری روی کانال را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد و گفت: کاشت درختان میوه نیز در راستای توسعه فضای سبز و ارتقای کیفیت محیطی این مجموعه انجام شده است.
وی تأمین روشنایی پارک را از دیگر اقدامات انجامشده برشمرد و افزود: با تأمین روشنایی مناسب، امکان تردد آسانتر و استفاده شهروندان از فضای پارک در ساعات مختلف فراهم شده است.
شهردار منطقه ۲ تبریز خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای عمومی و ایجاد محیطهای مناسب برای حضور و استفاده شهروندان از رویکردهای مدیریت شهری در اجرای طرحهای عمرانی و فضای سبز منطقه است.
گفتنی است عصر روز گذشته خانه مادر و کودک پارک زعفرانیه نیز با هزینهکرد ۲۴۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
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