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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

بخش استانی جشواره تئاتر فجر در گلستان پایان یافت

بخش استانی جشواره تئاتر فجر در گلستان پایان یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: بخش استانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این جشنواره از شنبه هفته جاری شروع و شب پنجشنبه در تالار فخراالدین اسعد گرگانی پایان یافت.

شش نمایش در اولین جشنواره استانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گرگان اکران شد.
 
نمایش های اتللو، درباره ماهان، مقتل، قصه های من و تو و رستم شاهنامه، روال عادی و کسوف در این دوره جشنواره در گرگان به روی صحنه رفتند.
 
ایرناپرلووا، یعقوب صدیق جمالی، محمودرضا رحیمی، مریم معترف، محمدرضا خاکی و ایوب آقاخانی کارگردانی نمایش های ذکر شده را برعهده دارند.
 
زمان اجرای این نمایشها ساعت 18 و 30 دقیقه در سالن اصلی تالار فخرالدین اسعد گرگانی بود و هر روز یک نمایش به روی صحنه رفت.
 
جلسه نقد و بررسی این آثار نیز هر شب ساعت 20 و 30 تا 21 و 30 دقیقه در سالن فرهنگ تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا است.
 
کد مطلب 1250939

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