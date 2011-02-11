بخش استانی جشواره تئاتر فجر در گلستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این جشنواره از شنبه هفته جاری شروع و شب پنجشنبه در تالار فخراالدین اسعد گرگانی پایان یافت.

شش نمایش در اولین جشنواره استانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گرگان اکران شد.

نمایش های اتللو، درباره ماهان، مقتل، قصه های من و تو و رستم شاهنامه، روال عادی و کسوف در این دوره جشنواره در گرگان به روی صحنه رفتند.



ایرناپرلووا، یعقوب صدیق جمالی، محمودرضا رحیمی، مریم معترف، محمدرضا خاکی و ایوب آقاخانی کارگردانی نمایش های ذکر شده را برعهده دارند.



زمان اجرای این نمایشها ساعت 18 و 30 دقیقه در سالن اصلی تالار فخرالدین اسعد گرگانی بود و هر روز یک نمایش به روی صحنه رفت.



جلسه نقد و بررسی این آثار نیز هر شب ساعت 20 و 30 تا 21 و 30 دقیقه در سالن فرهنگ تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا است.

