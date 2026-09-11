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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

پیام تبریک «ابوآلاء الولائی» به رزمندگان یمنی

پیام تبریک «ابوآلاء الولائی» به رزمندگان یمنی

دبیرکل گردان‌های سیدالشهداء عراق ضمن تبریک پیروزی‌های اخیر به مردم یمن، بر حمایت از حق آنها برای بازپس‌گیری حاکمیت و گسترش اقتدارشان بر تمامی خاک این کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل گردان‌های سید الشهداء عراق در پیامی پیروزی‌های جنبش انصارالله و بازپس‌گیری کامل شهرهای ساحل غربی یمن را تبریک گفت.

در این پیام که در صفحه شخصی «ابوآلاء الولائی» منتشر شده، آمده است: به برادران خود در انصارالله برای پیروزی‌های ارزشمندشان و آزادسازی کامل شهرهای ساحل غربی یمن، پس از فرار شبه‌نظامیان وابسته به عربستان و فروپاشی مواضعش آنها، تبریک می‌گوییم.

وی ادامه داد: ما بر حمایت خود از حق ملت یمن در بازپس‌گیری حاکمیت و گسترش اقتدار بر تمامی سرزمین‌هایش، تحت رهبری یمن و چهره درخشان آن، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی (دام عزه)، تأکید می‌کنیم.

دبیرکل گردان‌های سید الشهداء تأکید کرد: یمنی که خواستند خنجری دیگر در پهلوی امت باشد، امروز عزت و کرامت خود را بازمی‌یابد و به‌سوی یمنی آزاد و سربلند پیش می‌رود؛ یمنی که تصمیمش در دستان فرزندان خود است و حاکمیت و اراده‌اش از هرگونه قیمومیت یا دیکته خارجی مصون و مستقل است.

پیام تبریک «ابوآلاء الولائی» به رزمندگان یمنی

کد مطلب 6944134

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