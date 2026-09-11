پیام تبریک «ابوآلاء الولائی» به رزمندگان یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل گردان‌های سید الشهداء عراق در پیامی پیروزی‌های جنبش انصارالله و بازپس‌گیری کامل شهرهای ساحل غربی یمن را تبریک گفت.

در این پیام که در صفحه شخصی «ابوآلاء الولائی» منتشر شده، آمده است: به برادران خود در انصارالله برای پیروزی‌های ارزشمندشان و آزادسازی کامل شهرهای ساحل غربی یمن، پس از فرار شبه‌نظامیان وابسته به عربستان و فروپاشی مواضعش آنها، تبریک می‌گوییم.

وی ادامه داد: ما بر حمایت خود از حق ملت یمن در بازپس‌گیری حاکمیت و گسترش اقتدار بر تمامی سرزمین‌هایش، تحت رهبری یمن و چهره درخشان آن، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی (دام عزه)، تأکید می‌کنیم.

دبیرکل گردان‌های سید الشهداء تأکید کرد: یمنی که خواستند خنجری دیگر در پهلوی امت باشد، امروز عزت و کرامت خود را بازمی‌یابد و به‌سوی یمنی آزاد و سربلند پیش می‌رود؛ یمنی که تصمیمش در دستان فرزندان خود است و حاکمیت و اراده‌اش از هرگونه قیمومیت یا دیکته خارجی مصون و مستقل است.