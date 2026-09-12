به گزارش خبرنگار مهر، «ایران‌نوشت» امسال با سال‌های گذشته تفاوتی مهم دارد و آن هم این است که ایران دیگر فقط نامی نیست که در عنوان این نمایشگاه نوشته شده باشد. کافی است چند قدمی بین غرفه‌ها راه بروی، طرح روی دفترها و کوله پشتی‌ها را ببینی تا متوجه شوی که امسال «ایران» در همه نمایشگاه حضور دارد؛ از طرح دفترها گرفته تا کیف و کوله پشتی‌ها. انگار امسال روح نمایشگاه از ایران می‌گوید. نه تنها نقش پرچم سه رنگ ایران و نقشه کشور روی جلد دفترها و کیف‌ها دیده می‌شود بلکه در کنار آن‌ها، رد و نشانی از شهدایی که جان خود را برای حفظ این کشور دادند نیز به چشم می‌خورد؛ از رئیسعلی دلواری و شهید تنگسیری گرفته تا شهید حاجی‌زاده، شهید محمد باقری و دیگر شهدایی که نام و تصویرشان در میان محصولات این نمایشگاه دیده می‌شود.

در ماه‌های اخیر و پس از جنگ تحمیلی رمضان، مفهوم ایران و هویت ملی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته مفهومی که حالا در میان محصولات و نوشت افزارهای این نمایشگاه خود را نشان می‌دهد. گویا پس از این جنگ برای بچه‌ها هم این مفهوم اهمیت بیشتری پیدا کرده چرا که بچه‌هایی را می‌توان دید که بین قفسه‌ها می‌چرخند و گاهی انتخابشان به سمت دفاتری می‌رود که نشانی از ایران و شهدای آن دارد. شاید این دفترها و کوله پشتی‌ها در کنار کاربردی که دارند، قرار است روایت دیگری هم با خود به مدرسه ببرند؛ روایتی از ایران و کسانی که برای ماندن این کشور، پای آن ایستادند و مفهومی که در ماه‌های اخیر برای بسیاری از مردم پررنگ‌تر شده است.

در جلد برخی دفترها، مردمان استان‌ها و شهرهای مختلف ایران کنار هم قرار گرفتند؛ ترک و بلوچ و کرد و شمالی و بختیاری، همه در کنار یکدیگر و زیر یک پرچم. تصویری که همان چیزی را روایت می‌کند که در ماه‌های اخیر در ایران دیده شده؛ مردمانی با رنگ‌ها، شکل‌ها، قومیت‌ها و آیین‌های مختلف که زیر یک پرچم و برای یک هدف کنار هم قرار گرفتند. در میان این طرح‌ها، تصاویری کارتونی و رنگارنگ از اجتماع مردم نیز دیده می‌شود، اجتماعاتی که در ‌های اخیر بخشی از زندگی ایرانیان شده و برای کودکان ما تصویری ناآشنا نیست. امسال بیشتر از سال‌های گذشته می‌توان ایرانی بودن نمایشگاه را دید. ایرانی بودن دیگر صرفا در تولید داخل بودن یک محصول خلاصه نشده بلکه در طرح، تصویر و مفاهیمی که روی محصولات قرار گرفتند نیز خود را نشان می‌دهد.

در کنار این تصاویر ایران و نمادهای هویت ملی، چهره‌ای وجود دارد که در بسیاری از محصولات به چشم می‌خورد؛ تصویر رهبر معظم ایران، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای. روی جلد بسیاری از دفترها و دفترهای یادداشت، برچسب‌ها و حتی تخته‌های زیردستی، تصویر رهبر ایران دیده می‌شود. در محصولات یکی از غرفه‌ها به نام کتابک نیز همین تصاویر دیده می‌شوند، دفترهایی که تصویر رهبر انقلاب را در خود جای دادند. سعید قاسمی، مدیر این مجموعه، درباره علت استفاده از این طرح‌ها می‌گوید: «در طراحی محصولات از نمادهای ایرانی، هویت ملی و شهدای رمضان استفاده کردیم. حتی تصاویر رهبر جدیدمان، آقا سید مجتبی، را نیز در طرح‌هایمان اضافه کردیم تا بتوانیم ایشان را به صورت مختصر معرفی کنیم و مخاطبان با مشاهده آن با ایشان آشنا شوند.» در نمایشگاه نوشت‌افزار ایران‌نوشت امسال «ایران» فقط در اسم آن نیست بلکه نشانی از نقشه و پرچم ایران و آدم‌هایی است که برای این سرزمین ایستادگی کردند. تصاویری که قرار است ساعت‌ها در مدرسه همراه دانش‌آموز باشد و روایتگر ایستادگی و اتحاد مردمی باشند که زیر یک پرچم در کنار هم ایستادند.

حضور امام شهید در نمایشگاه نوشت افزار

در کنار تصاویری از هویت ملی و ایرانی، تصویر چهره‌ای دیگر بیشتر به چشم می‌خورد. تصویر مردی که تمام زندگی و جوانی‌اش را برای ایران داد؛ به مردی که ایرانی‌تر از هر ایرانی بود و در نهایت برای ایران و به خاطر ایران شهید شد. و حالا در نمایشگاه «ایران‌نوشت» امسال می‌بینیم که تصاویری از این مردِ ایران در بسیاری از دفترها دیده می‌شود. روی جلد برخی دفترها و دفترچه‌های یادداشت، روی تخته‌های زیردستی و حتی برچسب‌ها نیز تصویر او با طراحی‌ها و ترکیب رنگ‌های مختلف وجود دارد. غرفه یاس بهشت یکی از تولیدکننده‌هایی است که از تصاویر امام شهید در محصولات خود استفاده کرده. محمدرضا کمالی، مدیر نوشت‌افزار یاس بهشت، درباره علت استفاده از طرح تصاویر امام شهید در دفاتر می‌گوید: «امسال تصاویری با طرح امام شهید تولید کردیم که باعث می‌شود یاد این شهید در میان مردم زنده بماند. همان‌طور که امام شهید انقلاب همواره می‌فرمودند: زنده نگه داشتن یاد شهدا، کمتر از شهادت نیست. هدف اصلی ما نیز زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت و یاد شهدایی است که جان خود را فدای این کشور کردند.»

در نمایشگاه امسال، کودکانی را می‌بینیم که دفترهایی با تصویر امام شهید را انتخاب می‌کنند و حتی خانواده‌هایی که برای خرید نوشت‌افزار به نمایشگاه آمدند؛ از میان طرح‌های مختلف، گاهی سراغ دفترهایی می‌روند که تصویر ایشان را بر خود دارند. انگار این انتخاب برای پدر و مادرها فقط یک انتخاب ساده از میان چند طرح مختلف نیست، مسیری که امام شهید در زندگی خود داشته، ایشان را برای کودکان و نوجوانان ما به الگویی ماندگار تبدیل کرده. استفاده از تصویر ایشان روی دفتر و لوازم‌التحریر، راهی است برای زنده نگه داشتن یاد و نام او، تصویری که قرار است همراه دانش‌آموز در مدرسه بماند و او را با منطق و سبک و سیاق امام شهید بیشتر آشنا کند.

دفترهایی با تصویر کودکانی که به مدرسه نرسیدند

تلخ‌ترین بخش نمایشگاه امسال جایی است که تصویر چند کودک را روی جلد دفترها می‌بینیم، کودکانی که چهره‌هایشان برای بسیاری از ما آشنا شده است. تصویر تعدادی از ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب که در جریان حمله آمریکا به این مدرسه، در حالی که در کلاس درس بودند، به شهادت رسیدند. کودکانی که در سال تحصیلی امسال فرصت رفتن به مدرسه و نشستن پشت نیمکت‌های درس را پیدا نمی‌کنند. کودکانی که امسال، مثل بسیاری از دانش‌آموزان دیگر، می‌توانستند دست پدر و مادرشان را بگیرند و برای خرید کیف و کفش و دفتر به بازار بروند و با ذوق و شوق منتظر اولین روز مدرسه باشند؛ اما حالا تصویر آنان روی دفترهایی هست که قرار است هر روز در دست یکی از دانش‌آموزان ایرانی باشد. محصولاتی که با تصویر این کودکان طراحی شده‌، تلاشی است برای زنده نگه داشتن یاد آنها و ثبت این واقعه در حافظه فرهنگی ایران. در نهایت، «ایران‌نوشت» امسال از یک نمایشگاه لوازم‌التحریر فراتر رفته و به روایتگری ایستادگی برای ایران و شهدای جنگ رمضان و ثبت این واقعه تاریخی ایران پرداخته. در میان دفترها و کیف‌ها می‌توان روایت‌های مختلفی از ایران را دید؛ از نقشه و پرچم و مردمان شهرهای مختلف کشور گرفته تا تصویر چهره‌هایی که برای ایران جان خود را از دست دادند و کودکانی که نامشان با مدرسه میناب گره خورده است.