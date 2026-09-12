به گزارش خبرگراری مهر، حجتالاسلام والمسلمین رنجپور بناب، اظهار کرد: با توجه به تجهیز تمامی جایگاههای عرضه سوخت شهرستان از ابتدای شهریورماه سال جاری به سامانه هوشمند دوربینهای پلاکخوان در روزهای اخیر خودروهایی که اقدام به سوختگیری مکرر و نامتعارف داشتهاند، از طریق پایش اطلاعات سامانه شناسایی شدند و در خصوص آنها دستور توقیف خودرو و ابطال کارت سوخت صادر شده است.
وی افزود: در کنار پایش هوشمند، حضور میدانی و بازرسی مستمر و شبانه از جایگاههای سوخت نیز در دستور کار قرار دارد و این بازدیدها با حضور مقامات قضایی شهرستان و همراهی نیروهای سپاه و یگان امداد فرماندهی انتظامی انجام میشود.
رئیس دادگستری شهرستان رودان، تصریح کرد: در جریان این بازرسیها نیز تعدادی از خودروهای متخلف بهصورت فیزیکی توقیف و اقدامات قانونی لازم در خصوص آنها انجام شده است.
وی ادامه داد: در راستای اطلاعرسانی و صیانت از حقوق عمومی لیست پلاک خودروهای متخلف با دستور قضایی منتشر شده است و برخورد با خودروهایی که اقدام به سوختگیری مکرر و نامتعارف میکنند، با جدیت ادامه خواهد داشت.
رنجپور بناب با هشدار به شهروندان، خاطرنشان کرد: از هرگونه سوختگیری مکرر و نامتعارف که میتواند موجب قرار گرفتن افراد در مظان قاچاق سوخت شود، خودداری کنند، چرا که دستگاه قضایی در چارچوب قانون با موارد تخلف و رفتارهای مشکوک مرتبط با قاچاق سوخت برخورد خواهد کرد.
رئیس دادگستری شهرستان رودان در پایان، تأکید کرد: پایش هوشمند، حضور میدانی و بازرسی جایگاهها و برخورد قضایی و انتظامی با متخلفان بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا ضمن جلوگیری از تضییع سهمیه سوخت دسترسی شهروندان به سوخت و خدمات جایگاهها با نظم و سهولت بیشتری انجام شود.
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