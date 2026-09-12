بقایی: لامرد نماد مقاومت و اقتدار مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی صبح شنبه در بدو ورود به فرودگاه شهدای لامرد، این شهرستان را نمادی از مقاومت، مظلومیت و اقتدار ملت ایران در برابر دشمنان توصیف کرد و با بیان اینکه حضورش در لامرد با هدف قدردانی از مردم این شهرستان انجام شده است، گفت: در این سفر فرصت دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان فراهم خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جانبازان با وجود شرایط دشواری که دارند، همچنان با مقاومت و اقتدار در برابر دشمنان ایستاده‌اند و دیدار با این عزیزان و خانواده‌های شهدا برای ما مایه افتخار است.

بقایی با اشاره به جایگاه لامرد در حوادث اخیر، خاطرنشان کرد: لامرد امروز برای همه ایرانیان یک نماد است؛ نمادی از مقاومت و مظلومیت و در عین حال اقتدار مردم در برابر شرورترین دشمنان ایران.