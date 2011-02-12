عوارض شهری درآمد پایدار شهرداریهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی ضمن بیان این مطلب گفت: بسیاری از تصمیم سازی ها در خصوص خدمات رسانی و فعالیت های عمرانی بر اساس منابع درآمدی پایدار صورت می گیرد.

وی افزود: هر شهرداری برای این که بتواند محیط شهر را تبدیل به بستر مناسبی برای زندگی شهروندان کند، نیازمند درآمدهای پایدار است.

پورزرندی افزود: در تمامی شهرهای دنیا هر شهروندی باید حداقل بخش اصلی هزینه های شهر را پرداخت کند و در عین حال بخش دیگری از این هزینه ها توسط دولت تأمین می شود.

وی افزود: خوشبختانه در سال های اخیر مشارکت شهروندان در تأمین هزینه های شهر با پرداخت به موقع عوارض افزایش یافته است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: 15 درصد هزینه شهرها در دنیا توسط دولت تأمین می شود در حالی که تهران کمتر از 5 درصد از کمک های دولتی در تأمین هزینه های خود برخوردار است.

وی اضافه کرد: کمک های دولت در بخش حمل و نقل عمومی است که متأسفانه این کمک نه کافی است و نه به موقع پرداخت می شود.

پورزرندی تصریح کرد: با توجه به عدم تحقق بودجه مصوبه کمک دولت به شهرداری تهران در خصوص حمل و نقل عمومی، اما در شهرداری تهران با برنامه ریزی دقیق نه تنها روند توسعه حمل و نقل عمومی کند نشده است بلکه بیشترین توسعه خطوط مترو در زمان مدیریت فعلی روی داده است.

وی افزود: توسعه خطوط حمل و نقل عمومی علاوه بر رفاه شهروندان باعث کاهش مصرف سوخت ، کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا را در پی دارد.