به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی فوقالعاده و انتخابات نخستین تشکل حرفهای صنایعدستی استان اصفهان از ظهر دوشنبه در دانشگاه هنر اصفهان آغاز شد و تا شامگاه همان روز ادامه یافت و همزمان فعالان صنایعدستی در ۲۸ شهرستان استان نیز به صورت برخط و در محلهای تعیینشده در فرآیند مجمع و انتخابات مشارکت کردند.
این تشکل با عضویت حدود یکهزار و ۸۰۰ نفر از فعالان صنایعدستی استان اصفهان تشکیل شده و بر اساس قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی و احکام مرتبط در برنامه هفتم توسعه، با هدف افزایش نقش جامعه حرفهای در مدیریت امور این حوزه فعالیت خواهد کرد.
بر اساس نتایج اعلامشده، غلامعلی فیضاللهی با ۳۴۸ رأی، راضیه حسینی با ۲۵۹ رأی، اسداله شاهمیوه با ۲۲۶ رأی، محمد عطریان با ۱۹۷ رأی و اکبر درویشی با ۱۹۴ رأی به عنوان اعضای اصلی هیئتمدیره نخستین تشکل حرفهای صنایعدستی استان اصفهان انتخاب شدند.
همچنین منصور حافظپرست با ۱۹۴ رأی و سید مصطفی شیرانی با ۱۳۷ رأی به عنوان اعضای علیالبدل هیئتمدیره برگزیده شدند.
در بخش بازرسی نیز الهام معتمدی با کسب ۱۹۷ رأی به عنوان بازرس و حسن آقاجانی با ۹۲ رأی به عنوان بازرس علیالبدل انتخاب شدند.
واگذاری تدریجی امور صنایعدستی به جامعه حرفهای
امیر کرمزاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، در این مجمع با تأکید بر ضرورت واگذاری امور اجرایی صنایعدستی به فعالان این حوزه اظهار کرد: جامعه حرفهای باید زمینهای برای انتقال تدریجی تصدیگریهای دولتی به بخش خصوصی و سپردن امور تخصصی به خود هنرمندان و فعالان صنایعدستی باشد.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تقویت نقش بخش خصوصی افزود: اگر قرار است امور اجرایی حوزه صنایعدستی انجام شود، باید این امور به دست متخصصان همین حوزه سپرده شود و اداره کل میراث فرهنگی نیز در همین مسیر موضوع را در سطح استان و وزارت میراث فرهنگی پیگیری میکند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان تصریح کرد: صدور مجوز فروشگاههای صنایعدستی، انجام امور کارشناسی و برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی از جمله حوزههایی است که میتوان در چارچوب تشکل حرفهای به بخش خصوصی واگذار کرد.
کرمزاده همچنین بر ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای تشکل حرفهای تأکید کرد و گفت: درآمدهای حاصل از خدماتی که به جامعه صنایعدستی ارائه میشود باید به تقویت خود تشکل، تولید محتوای تخصصی، تولید فیلم و کتاب، حضور در نمایشگاههای خارجی و توسعه بازار صنایعدستی اختصاص یابد.
وی با اشاره به اهمیت شناسنامهدار شدن آثار صنایعدستی بیان کرد: شناسنامهدار کردن آثار تنها برای حفظ اصالت و جلوگیری از منسوخ شدن هنرهای سنتی اهمیت ندارد، بلکه میتواند به ارزشافزایی و فراهم شدن زمینه حضور مطمئنتر محصولات اصفهان در بازارهای خارجی کمک کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان همچنین خواستار ورود تشکل حرفهای به حوزه قیمتگذاری و ارزشگذاری آثار شد و افزود: یک اثر صنایعدستی ممکن است در مقطع زمانی مشخص ارزش معینی داشته باشد، اما با گذشت زمان ارزش اقتصادی آن افزایش پیدا کند؛ بنابراین شناسنامه اثر میتواند مبنایی برای ثبت و پیگیری ارزش آن باشد.
کرمزاده با اشاره به ظرفیت اقتصادی آثار هنری و صنایعدستی، بر ضرورت بررسی امکان استفاده از آثار شناسنامهدار به عنوان پشتوانه مالی تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری ایجاد شود که آثار ارزشمند صنایعدستی پس از کارشناسی و شناسنامهدار شدن بتوانند در نظام مالی کشور نیز مورد توجه قرار گیرند.
وی همچنین خواستار بررسی و فراهم شدن زمینه ورود صنایعدستی به بازار سرمایه شد و اظهار کرد: تشکل حرفهای باید به اندازهای توانمند شود که بتواند در بازارهای مالی نقشآفرینی کند و هنرمند صنایعدستی به جای مطالبه تسهیلات محدود، از ظرفیت اقتصادی و ارزش واقعی اثر خود استفاده کند.
تشکل حرفهای باید از مطالبهگری به کارآفرینی برسد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسخگویی تشکل حرفهای در برابر اعضا گفت: انتظار این است که تشکل جدید صرفاً نقش مطالبهگری نداشته باشد، بلکه در عمل برای حل مسائل صنایعدستی اقدام کند.
کرمزاده افزود: اعضای منتخب هیئتمدیره باید در پایان هر دوره درباره عملکرد خود پاسخگو باشند و مشخص کنند چه تعداد کتاب و اثر تخصصی تولید کردهاند، چه نمایشگاههایی برگزار شده، در زمینه بستهبندی و خلاقیت چه اقداماتی انجام دادهاند و چه دورههای آموزشی برای هنرمندان برگزار کردهاند.
وی با اشاره به جایگاه اصفهان در صنایعدستی کشور تصریح کرد: این استان یکی از بزرگترین ظرفیتهای صنایعدستی ایران و جهان را در اختیار دارد و انتظار میرود تشکل حرفهای بتواند چند گام جدی در زمینه فروش، بازارسازی و توسعه اقتصادی این حوزه بردارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان همچنین بر استفاده از ظرفیت پلتفرمهای فروش و تجارت الکترونیک تأکید کرد و گفت: صنایعدستی باید در پلتفرمهای موجود حضور مؤثر داشته باشد و حتی میتوان ایجاد یک پلتفرم اختصاصی برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با خریداران را در دستور کار تشکل حرفهای قرار داد.
کرمزاده یکی از مسائل مهم صنایعدستی را فاصله میان تولید و بازار عنوان کرد و افزود: تشکل حرفهای باید بتواند تولیدکننده را به بازار متصل کند تا قیمت، کیفیت و شناسنامه اثر همزمان مورد توجه قرار گیرد.
طرح پایانه صادرات صنایعدستی اصفهان روی میز تشکل جدید
کرمزاده در بخش دیگری از سخنان خود از برنامهریزی برای ایجاد پایانه صادرات صنایعدستی در یکی از مراکز تجاری مجاور میدان نقش جهان خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت موجود در یک پاساژ تجاری و وجود واحدهای خالی، میتوان این مجموعه را به مرکز عمدهفروشی و تجارت صنایعدستی اصفهان تبدیل کرد.
وی افزود: برای اجرای این طرح باید بانک اطلاعاتی تولیدکنندگان ایجاد شود و نمایندگان دستگاههایی مانند گمرک نیز در این مجموعه حضور داشته باشند تا زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با بازرگانان و خریداران خارجی فراهم شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: میدان نقش جهان ظرفیت مهمی برای خردهفروشی صنایعدستی دارد و در کنار آن میتوان یک مرکز تخصصی برای عمدهفروشی و صادرات ایجاد کرد تا بازرگانان داخلی و خارجی برای سفارش محصولات مورد نیاز خود به این مرکز مراجعه کنند.
کرمزاده بر ضرورت انتخاب تولیدکنندگان بر اساس معیارهای مشخص تأکید کرد و گفت: واحدهای حاضر در این مرکز باید از میان تولیدکنندگان واقعی و حرفهای انتخاب شوند و شاخصهایی مانند کیفیت محصول، قابلیت صادرات، بستهبندی، برندینگ و خلاقیت در این انتخاب مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: استانداری اصفهان، وزارت میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی میتوانند در پیشبرد این طرح نقشآفرینی کنند و تشکل حرفهای نیز باید به عنوان سکاندار بخش خصوصی در طراحی و اجرای آن حضور داشته باشد.
امور اجرایی صنایعدستی مرحله به مرحله واگذار میشود
نورالله عبدالهی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی اصفهان، نیز در این مجمع با اشاره به همزمانی برگزاری انتخابات در مرکز استان و ۲۸ شهرستان اظهار کرد: این انتخابات پس از طی فرآیند قانونی و ثبتنام اعضا و نامزدهای هیئتمدیره برگزار شد و نتایج آرای شهرستانها نیز برای جمعبندی نهایی به معاونت صنایعدستی ارسال شد.
وی با اشاره به پیشینه قانونی تشکیل تشکل حرفهای صنایعدستی گفت: این تشکل در چارچوب قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی و احکام برنامه هفتم توسعه شکل گرفته و پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ مصوبات مربوط، امروز فرآیند اجرایی آن در استان اصفهان وارد مرحله تازهای شد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی اصفهان افزود: پیش از برگزاری انتخابات، کارگروه نظارت استانی با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان استانداری، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف تشکیل شد.
عبدالهی ادامه داد: در مراحل مقدماتی، تشکلها، اتحادیهها و تعاونیهای فعال در استان دعوت شدند و اعضای هیئت مؤسس انتخاب شدند. سپس فرآیند ثبتنام اعضا و نامزدهای هیئتمدیره از ابتدای مرداد آغاز شد و با توجه به تعطیلات، مهلت ثبتنام تا ۱۲ مرداد ادامه یافت.
وی با بیان اینکه در فرآیند اولیه حدود ۵۰ نفر برای عضویت در هیئتمدیره نامزد شده بودند، گفت: بخشی از نامزدها در روزهای منتهی به انتخابات انصراف دادند و فهرست نهایی نامزدها در محلهای اخذ رأی استان و شهرستانها در اختیار رأیدهندگان قرار گرفت.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی اصفهان هدف اصلی این تشکل را انتقال تدریجی امور اجرایی به جامعه حرفهای دانست و اظهار کرد: بخشی از امور و خدماتی که تاکنون توسط دولت انجام میشد، مرحله به مرحله به تشکل حرفهای واگذار خواهد شد تا این تشکل به عنوان بازوی توانمند بخش خصوصی در کنار وزارت میراث فرهنگی فعالیت کند.
عبدالهی از صدور مجوزهای صنایعدستی، مجوز تولید کارگاهی، مجوز شناسایی خانههای صنایعدستی، برگزاری رویدادها و نمایشگاهها، صدور شناسنامه محصولات و آثار فاخر و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به عنوان بخشی از امور قابل واگذاری نام برد.
وی تأکید کرد: حضور بخش خصوصی در این فرآیند میتواند به دلیل برخورداری از نیروی انسانی بیشتر، توان تخصصی و خلاقیت بالاتر، ظرفیت اجرای گستردهتری نسبت به ساختار دولتی ایجاد کند.
نخستین تشکل حرفهای صنایعدستی استان اصفهان اکنون با انتخاب هیئتمدیره و بازرسان وارد مرحله اجرایی شده است؛ مرحلهای که بر اساس تأکید مسئولان میراث فرهنگی، قرار است با انتقال تدریجی امور اجرایی، توسعه بازار، تقویت صادرات، شناسنامهدار کردن آثار و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد صنایعدستی همراه باشد.
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