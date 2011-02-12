قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر خانه نشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذبحی عصر شنبه در مراسم تجلیل از فعالان صیانت از حجاج و عمره گذاران ایرانی در برابر مواد مخدر گفت: امروز سیاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و مجموعه قضات در مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر و روانگردان مبتنی بر قاطعیت، جدیت و سرعت عمل در رسیدگی و برخورد است که با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر بسیاری از موانع در برخورد با قاچاقچیان برطرف شده و اکنون اعمال مجازات ها بسیار آسان است.

معاون قضایی دادستان افزود: قاطعیت و سخت گیری در خروج زائران و برخورد با زائران حامل مواد مخدر به خاطر سعودی ها نیست بلکه نظام جمهوری اسلامی خواستار این سختگیری است.

ذبحی گفت: خوشبختانه هیچ کدام از زائران ما برای فروش مواد مخدر اقدام به حمل مواد نمی کنند بلکه تمام آنها برای مصرف شخصی دست به این کار می زنند. بر همین اساس باید با ایجاد شرایط ترک اعتیاد تمامی معتادان را به سمت درمان ببریم.

وی اضافه کرد: امیدواریم که با قانون جدید و سیاست مصرف زدایی و ترک اعتیاد در دو سال آینده شاهد تحول در کشور باشیم.

افزود: با احکام جدیدی که بر اساس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر برای قاچاقچیان صادر شده قاچاقچیان بزرگ احساس خطر کرده و خانه نشین شده اند و اکنون دیگر قاچاقچیان متوسط در حال فعالیت هستند.