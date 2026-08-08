پیام تبریک مدیرعامل بانک مسکن به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در پیامی فرارسیدن هفدهم مردادماه روز خبرنگار را به تمامی اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه و خبر تبریک گفت. ‌

متن پیام به شرح ذیل است:



«ن والقلم و ما یسطرون»



(آیه۱؛ سوره مبارکه قلم)



زندگی در دنیای پیچیده اطلاعات و عصر رقابت تنگاتنگ رسانه‌ها، نیازمند وجود افرادی است که وظیفه خطیر اطلاع رسانی و رسالت آگاهی بخشی جامعه را بر عهده گیرند، مسئولیتی بزرگ که جز با عشق، اخلاص و امانت داری محقق ‌نمی‌شود.



خبرنگاران، وجدان بیدار جامعه و راویان امین واقعیت‌ها هستند که با مجاهدتی ‍‌خاموش اما ماندگار، در مسیر تبیین حقایق، انعکاس مطالبات مردمی و تقویت امید و اعتماد در جامعه گام برمی‌دارند. بدون تردید، تعالی هر جامعه در گرو گردش صحیح، شفاف و مسئولانه اطلاعات است و در این میان، نقش اصحاب رسانه در هدایت افکار عمومی و تنویر افق‌های پیش رو، نقشی خطیر، سازنده و ارزشمند است.



اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و اطلاع‌رسانی به‌ویژه شهید والامقام محمود صارمی، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و تلاشگران عرصه آگاهی‌بخشی به‌ویژه خبرنگاران حوزه مسکن، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بدون تردید، عملکرد ارزشمند و اطلاع‌رسانی شفاف اهالی خبر و رسانه، نقش بسزایی در تعمیق آگاهی عمومی، افزایش همدلی اجتماعی، امیدآفرینی و تحقق سیاست‌های دولت به ویژه در بخش اثرگذار مسکن داشته است.



از درگاه خداوند متعال و پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج) برای تمامی فعالان عرصه خبر و رسانه، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون و سربلندی مسئلت دارم.



علی خورسندیان

