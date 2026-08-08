به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «سبیل السلطنه» ماجرای یک قتل اسرارآمیز در دربار ناصرالدینشاه را در فضای کمدی-فانتزی و با استفاده از شیوههای نمایش ایرانی به نمایش میگذارد.
در این نمایش هنرمندانی همچون سالار کریمخانی، سید محسن میرهاشمی، علیرضا (نیما) قربانزاده، مهدی ملکی، نیما ثبوتی، محمد شادپور، محسن جهانگیرزاده، غزال مهران فر، فرنیا احمدوند، ، شیوا کوشکانی، لیلا فیروزمند، شیرین رحیمی، صحرا مزروعی، نسترن دهکانیپور، امیر ضابط پوریان، رامین عابدی، زهره گرم خورانی، رضا احسانی به ایفای نقش میپردازند.
پیشفروش سه روز اول اجرای این نمایش در سایت های تیوال و گیشه تئاتر همراه با تخفیف ویژه روزهای نخست فعال شده است.
دیگر عوامل این نمایش متشکل از مدیر اجرایی محسن جهانگیرزاده، دستیار کارگردان شیوا کوشکانی، عکاس رضا جاویدی، طراح گریم سهیلا جوادی، طراح نور میثم کحالی، منشی صحنه هستی عطاپور، مدیر صحنه محمدمهدی مرادی همکاری میکنند. این نمایش با همراهی آواز و ساز تنبک محمدحسن شکیب روی صحنه میرود. رضا کوشکی گرافیست نمایش است.
نمایش «سبیل السلطنه» از ۲۶ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ میزبان علاقهمندان است.
همچنین نمایش «میراث» نوشته بهرام بیضایی و کارگردانی غلامرضا عربی تنها ۲ اجرای دیگر در روزهای یکشنبه ۱۸ مرداد و دوشنبه ۱۹ مرداد در تماشاخانه سنگلج دارد.
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