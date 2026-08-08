«خبرنگاران» روایتگران صادق جهاد تبیین و امیدآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا قنبری در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، بر اهمیت رسالت خبرنگاران و اصحاب رسانه، بهویژه در برهه حساس کنونی، تأکید کرد.
در متن پیام وی آمده است:
«عرصه خبر و اطلاعرسانی» میدان مجاهدت انسانهای متعهد و مسئولیتشناسی است که با صداقت، بصیرت و احساس مسئولیت، دیدهبانان امین جامعه و پرچمداران آگاهیبخشی در برابر هجمههای پیچیده جنگ شناختی دشمن به شمار میروند.
سازمان تبلیغات اسلامی با رسالت تعمیق باورهای دینی، ترویج زیست مؤمنانه و امیدآفرینی، ساماندهی جبهههای مردمی و جهاد تبیین، همواره تحقق این مأموریتهای خطیر را در گرو همراهی، نقشآفرینی هوشمندانه و روایت صادقانه اصحاب رسانه دانسته است.
بیتردید تقویت سرمایههای اجتماعی، گسترش فرهنگ دینی و پاسخگویی به نیازهای معرفتی جامعه، بدون حضور فعال، مسئولانه و شجاعانه خبرنگاران و فعالان رسانهای میسر نخواهد بود.
هفدهم مردادماه، سالروز شهادت خبرنگار متعهد، شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، فرصت مغتنمی برای پاسداشت تعهد، شجاعت و رسالت خطیر کسانی است که صادقانه در مسیر آگاهیبخشی و روشنگری گام برمیدارند؛ بهویژه خبرنگاران، روزنامهنگاران و فعالان فرهیخته رسانهای استان سمنان که همواره در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و دینی، همراه و یاور سازمان تبلیغات اسلامی در تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی بودهاند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، روزنامهنگاران و فعالان حوزه خبر و رسانه استان سمنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند متعال، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون و استمرار خدمت صادقانه به مردم شریف و نظام جمهوری اسلامی ایران را برای یکایک عزیزان مسئلت دارم.
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