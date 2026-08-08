به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر آماده میکند که آبیپوشان پس از پایان فصل بیستوپنجم و قرار گرفتن در صدر جدول، حالا باید برای حفظ جایگاه خود در فوتبال ایران و همچنین حضوری قدرتمند در رقابتهای آسیایی آماده شوند.
استقلال که فصل گذشته توانست عنوان صدرنشینی لیگ برتر را از آن خود کند، در فاصله باقیمانده تا آغاز فصل جدید با چالشهای مهمی در بخش مدیریتی و حقوقی مواجه شده است. مهمترین دغدغه این روزهای آبیپوشان، بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه است؛ مشکلی که باعث شده قرارداد بازیکنان جدید جذبشده هنوز به صورت رسمی ثبت نشود و وضعیت استفاده از آنها در مسابقات مشخص نباشد.
بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، کار را برای کادر فنی استقلال دشوار کرده است؛ چرا که این تیم در حالی مراحل آمادهسازی پیشفصل را پشت سر میگذارد که نفرات جدیدی که با هدف تقویت ترکیب به جمع آبیها اضافه شدهاند، فعلاً امکان همراهی رسمی تیم در رقابتها را ندارند. این موضوع میتواند در هفتههای ابتدایی فصل، شرایط را برای استقلال پیچیدهتر کند.
این چالش در شرایطی برای استقلال ایجاد شده که آبیپوشان علاوه بر رقابتهای داخلی، باید خود را برای حضور در لیگ نخبگان آسیا نیز آماده کنند. استقلال به عنوان نماینده فوتبال ایران در این مسابقات حضور خواهد داشت و با توجه به حضور تیمهای قدرتمند و مدعی قاره، نیاز دارد با فهرستی کامل و ترکیبی آماده وارد این رقابتها شود.
حضور موفق در لیگ نخبگان آسیا نیازمند داشتن بازیکنان باکیفیت در تمام خطوط، نیمکتی قدرتمند و آمادگی کامل تیمی است؛ به همین دلیل رفع مشکلات نقلوانتقالاتی و فراهم شدن امکان استفاده از تمام نفرات، به یکی از مهمترین اولویتهای باشگاه و کادر فنی تبدیل شده است.
در کنار مشکلات مربوط به پنجره نقلوانتقالاتی، استقلال یکی از مهرههای باتجربه و تأثیرگذار خود را نیز از دست داد. رامین رضاییان، مدافع - وینگر آبیپوشان که فصل گذشته یکی از بازیکنان کلیدی این تیم محسوب میشد، قرارداد خود را با استقلال فسخ کرد تا این تیم در آستانه شروع فصل جدید، یکی از بازیکنان باکیفیت خود را از دست بدهد.
جدایی رضاییان در شرایطی اتفاق افتاد که استقلال برای حضور در سه جبهه لیگ برتر، جام حذفی و رقابتهای آسیایی نیاز به حفظ و تقویت ترکیب خود دارد و حالا کادر فنی باید برای پر کردن جای خالی این بازیکن و ایجاد تعادل در ترکیب، برنامهریزی کند.
با این حال، کادر فنی استقلال امیدوار است با برطرف شدن موانع موجود و باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی، امکان استفاده از بازیکنان جدید فراهم شود تا آبیپوشان بتوانند با شرایطی بهتر وارد فصل جدید شوند؛ فصلی که با توجه به انتظارات هواداران، دفاع از عنوان قهرمانی و حضور در لیگ نخبگان آسیا، از اهمیت ویژهای برای این باشگاه برخوردار خواهد بود.
بختیاری زاده باید شرایط لازم را داشته باشد
داود مهابادی پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط این تیم در آستانه فصل جدید رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: استقلال با توجه به اتفاقاتی که برای این تیم رخ داده، از جمله بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی و جدایی رسمی رامین رضاییان، شرایط خاصی دارد. این تیم نسبت به گذشته تغییراتی داشته و با حضور بختیاریزاده در کادر فنی، طبیعتاً باید شرایط لازم از نظر بازیکن و امکانات برای او فراهم شود تا بتواند پاسخگوی انتظارات هواداران باشد.
هوادار استقلال انتظار قهرمانی دارد
وی ادامه داد: هوادار استقلال کمتر از قهرمانی را نمیپذیرد و این موضوع کار را برای کادر فنی و مجموعه باشگاه سخت میکند. از طرفی، بضاعت فعلی استقلال برای رقابت در سه جام شامل لیگ نخبگان آسیا، لیگ برتر و جام حذفی، به نظرم کافی نیست و دست سرمربی تیم در برخی پستها خالی است.
پیشکسوت استقلال افزود: قرار بود پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه باز شود، اما تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. به همین دلیل معتقدم کار استقلال برای کسب حداقل یک جام از سه جام پیش رو دشوار خواهد بود. شرایط در رقابتهای آسیایی سختتر است و تیمهای قدرتمندی حضور دارند. در مسابقات داخلی هم استقلال میتواند جزو چهار تیم اول باشد، اما اگر واقعبینانه نگاه کنیم، مسیر سختی پیش روی این تیم قرار دارد.
مهابادی خاطرنشان کرد: استقلال در برخی پستها نیاز به تقویت دارد. حتی فصل گذشته که نفرات بیشتری در اختیار داشت، این تیم با مشکلاتی مواجه بود؛ حالا که باید در سه جبهه رقابت کند و مقابل حریفان قدرتمند قرار بگیرد، نیاز به جذب بازیکنان باکیفیت و افزایش توان تیمی بیشتر احساس میشود.
در جدایی رضاییان هم باشگاه و هم بازیکن مقصر بودند
وی در خصوص جدایی رامین رضاییان و اینکه آیا این موضوع به کمکاری بازیکن یا مدیریت باشگاه مربوط میشود، گفت: من از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکنم. استقلال به این بازیکن نیاز داشت و رضاییان بازیکن خوبی است که میتوانست به تیم کمک کند، اما از طرف دیگر بازیکن هم باید شرایط باشگاه را در نظر بگیرد و مقداری از خواستههای خود را تعدیل کند تا امکان ادامه همکاری فراهم شود.
مهابادی ادامه داد: اینکه بازیکن از بالا به مسائل نگاه کند و درخواستهایی داشته باشد که بیشتر از توان باشگاه است، اتفاق خوبی نیست. البته نمیتوان از کیفیت فنی رضاییان چشمپوشی کرد، اما به نظرم هر دو طرف میتوانستند با تعامل بهتر این موضوع را مدیریت کنند تا جدایی اتفاق نیفتد.
پیشکسوت استقلال درباره ادامه فعالیت مدیران فعلی این باشگاه نیز گفت: این افراد از سوی هلدینگ انتخاب شدهاند و طبیعی است که تغییر آنها فقط با نظر مجموعه مالکیتی انجام میشود. اما به نظر من استقلال نیاز به یک رهبر پیشکسوت در کنار مجموعه مدیریتی خود دارد تا بتواند در مسائل مختلف به باشگاه کمک کند.
وی تصریح کرد: در گذشته افرادی مانند مرحوم ناصر حجازی و مرحوم منصور پورحیدری وقتی در باشگاه استقلال حضور داشتند، هواداران احساس آرامش بیشتری داشتند. امروز هم میتوان از پیشکسوتانی مانند حسن روشن و دیگر بزرگان استقلال استفاده کرد تا تجربیات خود را در اختیار باشگاه قرار دهند.
مهابادی در پایان گفت: استقلال پیشکسوتان زیادی دارد که در سالهای گذشته در این باشگاه حضور داشتهاند و اکنون نیز از دانش و مدارک مدیریتی بالایی برخوردار هستند. استفاده از ظرفیت این افراد میتواند به مجموعه استقلال کمک کند و راهکارهای مناسبی برای عبور از مشکلات پیش روی باشگاه ارائه دهد.
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