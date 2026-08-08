به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن کوتاه «ماهیهای زنگزده» (The Rusty Fish) به کارگردانی میلاد فتحیان در هفدهمین دوره جشنواره IndieFEST Film Awards در آمریکا به عنوان برنده جایزه بهترین انیمیشن معرفی و موفق به دریافت تندیس طلایی و سرتیفیکیت از این فستیوال شد.
جشنواره IndieFEST Film Awards هر سال آثار فیلم مستقل در بخشهای مختلف از انیمیشن و مستند تا فیلم کوتاه و بلند را داوری میکند. این رویداد در تاریخ یک آگوست (۱۰ مرداد) برگزار شد.
«ماهیهای زنگزده» درباره یک شکارچی است که با بی رحمی به طبیعت و دیگر موجودات آسیب وارد میکند اما در نهایت کوچکترین بخش از طبیعت آسیب را به خود او باز میگرداند.
این جشنواره با ۱۷ سال سابقه و مورد تأیید IMDB و تمرکز بر سینمای مستقل جهانی از برندگان اسکار تا استعدادهای نوظهور را در خود جایی داده است. جشنوارههایی که در IMDB به رسمیت شناخته میشوند، اغلب در رزومه حرفهای فیلمسازان، درخواستهای فستیوال بعدی و ارتباط با توزیعکنندگان و تهیهکنندگان نقش پررنگی دارند؛ بهویژه برای انیمیشن مستقل که مسیر تجاری آن با فیلم بلند متفاوت است.
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