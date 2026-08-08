موفقیت داور چهارمحال و بختیاری در سمینار سالانه نخبگان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار سالانه داوران نخبه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از ۱۲ تا ۱۶ مرداد به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است و موعود بنیادیفرد در این دوره حضور دارد.
در این سمینار، داوران منتخب آسیا در بخشهای مختلف آموزشی، آزمونهای تئوری و ارزیابیهای آمادگی جسمانی بر اساس آخرین دستورالعملها و استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نماینده استان با آمادگی مطلوب، تمامی آزمونهای تئوری و آمادگی جسمانی این دوره را با موفقیت پشت سر گذاشت و موفق به کسب تأییدیه های لازم برای ادامه حضور در فهرست داوران بینالمللی کنفدراسیون فوتبال آسیا شد.
سمینار سالانه داوران نخبه AFC با هدف ارتقای سطح دانش فنی، یکسان سازی شیوه اجرای قوانین بازی، مرور آخرین دستورالعملهای داوری و ارزیابی آمادگی جسمانی داوران بینالمللی برگزار میشود.
نظر شما