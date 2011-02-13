اندیشه ولایت در عصر امام حسن عسگری (ع) اوج گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در مراسم افتتاح کنگره ملی امام حسن عسگری (ع) با بیان اینکه اندیشه‌ ولایت فقیه و فقاهت توسط پیامبراکرم(ص) و ائمه پایه گذاری شد، اظهار داشت: یکی از اقدامات ارزشمند امام حسن عسگری(ع) در جهت بصیرت بخشی و آگاهی بخشی در عصر غیبت، ترویج ولایت و فقاهت بوده است.

وی با اشاره به اینکه امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب با تاسی از مکتب اهل بیت(ع) پرچمدار مکتب آنها در عصر حاضر هستند، عنوان کرد: بیرقی را که امروز رهبر معظم انقلاب با تاسی از مکتب اهل بیت(ع) برافراشته‌اند، جهانی شده است و پیروان مکتب اهل بیت(ع) در اقصی نقاط جهان از این سیره استقبال می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان به تشریح اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر امام حسن عسگری(ع) پرداخت و یادآور شد: خفقان حاکمیت نفاق به نام دین و سفاک بودن حاکمان عباسی موج شده بود که دوره امام حسن عسگری(ع) دورانی سخت و دشوار باشد.

حجت الاسلام میرعمادی توجیه سیاسی رجال و بزرگان شیعه، روحیه دادن به شیعیان و روشنگری در برابر افکار انحرافی و التقاطی را از جمله اقدامات موثر و کلیدی امام حسن عسگری(ع) در راستای آگاهی بخشی و روشنگری عنوان کرد و ادامه داد: امام حسن عسگری(ع) بر روشن شدن خط فکری بزرگان و خواص تاکید داشتند.

وی با اشاره به اینکه امام حسن عسگری(ع) در نامه‌های خود به رجال، مسئله ولایت را محور قرار داده بودند، تصریح کرد: امام حسن عسگری(ع) شیعیان را برای عصر غیبت آماده کردند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: در مجموع مسئله حکومت ولایت و فقاهت در زمان امام حسن عسگری (ع) اوج گرفت.

حجت الاسلام صالحی خوانساری، از فضلای حوزه علمیه قم نیز در این کنگره در سخنانی اظهار داشت: محور تمام سئوالات در روز قیامت در خصوص امامت و ولایت است.

وی اظهار داشت: محور فرهنگ، دین، فکر و راهبری ولایت است و با ولایت است که امامت، توحید، نبوت، قرآن، معاد و معارف دین را می فهمیم و به آنها معتقد می شویم.

حجت الاسلام صالحی خوانساری با تاکید بر اینکه باید در این دنیا تلاش کنیم و حق را بشناسیم، یادآور شد: اگر ولایت خدا، ولایت رسول خدا(ص)، ولایت وصی و ولایت فقیه در زمان غیبت را درک کرده و پذیرفته باشیم، در روز قیامت نامه اعمالمان را به دست راست خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه عالمان دین شیعیان را در مقابل انواع خطرات نگهداری می کنند، تصریح کرد: هیچ کس مانند امام حسن عسگری(ع) نتوانست عالم به دین را برای عصر غیبت معرفی کند.

صالحی خوانساری با اشاره به اینکه امروز زندگی ابلیسی و فرهنگ ناصبی و وهابیت شیعه را تهدید می کند، گفت: بنابرتحقیقاتی که در مکه انجام داده‌ایم، وهابیون چون آگاه به ظهور امام زمان(عج) در روز جمعه و از کنار کعبه هستند در این روز نه تنها از پلیس استفاده می کنند، بلکه ارتش نیز کعبه را محاصره می کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان نیز در این کنگره در سخنانی اظهار داشت: 43 مقاله از سراسر کشور شامل استان‌های لرستان، تهران، قم، البرز، اردبیل و شهرکرد به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.

حجت الاسلام محمدیان با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ امامت و ولایت از اهداف برگزاری این کنگره است، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از طریق برگزاری این قبیل کنگره‌ها شیوه‌های مدیریتی ائمه اطهار(ع) را در جامعه معرفی و ترویج کنیم.

وی ادامه داد:‌ در این کنگره مقالاتی با موضوعات امامت از نظر قرآن و روایات سیره عملی و علمی امام حسن عسگری(ع) فعالیت های سری و سیاسی امام حسن عسگری (ع) اوضاع سیاسی عصر امام حسن عسگری (ع) و ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان، علل سیاسی و اجتماعی غیبت، جریان های فکری عصر امام حسن عسگری (ع)، زمینه سازی حکومت جهانی در رفتار و گفتار امام حسن عسگری(ع)، تلاش های جبهه نفاق برای انحراف افکار عمومی از مسیر ولایت، تلاش های علمی امام حسن عسگری(ع) و توانمندسازی اقتصادی شیعیان و وقف در عصر امام حسن عسگری (ع) ارائه شده است.