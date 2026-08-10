به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بیرق‌دار در جمع شبانه مردم شهرستان آمل با اشاره به روایات شریف پیرامون جایگاه رفیع امامت، اظهار داشت: در حدیث شریفی که امام(ع) را به کعبه تشبیه می‌کند، وجوهی از حکمت نهفته است که برای رهبران جامعه و هادیان امت راهگشاست.

وی با بیان اینکه شرافت کعبه ذاتی است و به واسطه انتساب به صاحب کعبه ایجاد شده، افزود: فضیلت و شرافت امام نیز همین‌گونه است؛ کعبه با اقبال یا ادبار مردم از شرافت نمی‌افتد و امام نیز جایگاهش ثابت است. بنابراین، اگر کسی در عصر غیبت در یاری و دفاع از ولی فقیه که نایب برحق امام زمان(عج) است کوتاهی کند، در واقع به خود ضربه زده و مسیر فیض الهی را به روی خویش مسدود کرده است.

معاون تبلیغ حوزه علمیه آمل با تبیین تفاوت حرکت مردم به سمت پیامبر(ص) و امام(ع) تصریح کرد: وجه تشابه امام با کعبه این است که همگان باید به سمت امام حرکت کنند. برخلاف زمان پیامبر اکرم(ص) که ایشان برای هدایت مردم به سمت آنان می‌رفتند، در نظام امامت، این مردم هستند که باید قبله‌گاه خود را بشناسند و به سمت آن جهت‌گیری کنند.

حجت‌الاسلام بیرق‌دار با انتقاد از برخی تفکرات روشنفکرانه که ضرورت وجود امام و ولی فقیه را زیر سوال می‌برند، تاکید کرد: فریاد حضرت زهرا(س) هشدار نسبت به شناخت امام زمان است؛ ایشان می‌فرمایند دست خود را از دست ولایت جدا نکنید که عاقبت آن جز سرگردانی و گرفتاری نخواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مبانی کلامی مشروعیت امامت، خاطرنشان کرد: امام با رای و نظر مردم انتخاب نمی‌شود، بلکه طبق فرمایش خداوند متعال اِنّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِماماً، خداوند عالم است که امام را منصوب می‌کند.

حجت‌الاسلام بیرق‌دار در پایان با تأکید بر اینکه ولی فقیه نیز در عصر غیبت، محور وحدت و مظهر حاکمیت الهی است، افزود: امروز وظیفه همگان این است که با بصیرت در مسیر ولایت حرکت کنند؛ چرا که این محور، همان ستون استواری است که جامعه را در برابر فتنه‌ها و انحرافات حفظ می‌کند.