بازارچه نورباران اصفهان در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آتش سوزی بازارچه نیروی انتظامی شهر اصفهان واقع در چهارراه نورباران شنبه شب و در ساعت 23 و 15 دقیقه آغاز شد و تمامی مغازه‌های واقع در این حریق به صورت کامل در آتش سوخت.

در همین رابطه مدیر منطقه عملیات جنوب سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان از آتش سوزی تمام بازارچه چهارراه نورباران خبر داد و گفت: اطفای این آتش سوزی به دلیل گستردگی منطقه طعمه حریق شده، بیش از 9 ساعت به طول انجامید و علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده است.

حسین حسین‌زاده افزود: آتش‌سوزی در ساعت 23 و 15 دقیقه شنبه شب به مرکز فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اطلاع داده شد و از آنجایی که این آتش‌سوزی در چهارراه نورباران رخ داده بود و ایستگاه آتش نشانی نیز در میدان بزرگمهر قرار داشت اولین نیروهای مهار آتش در سریعترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند.

وی با بیان اینکه تمامی مغازه‌های این بازارچه که شامل مواد غذایی، بهداشتی و پوشاک است، دچار حریق شده است، اظهار داشت: 10 ایستگاه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در سریع‌=ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رساندند که آتش در این لحظه از چهار طرف مهار شد.

مدیر منطقه عملیات جنوب سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: بر اساس مشاهدات صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که این بازارچه به مساحت بیش از هزار متر مربع به طور کامل آتش گرفته که از ساعت 23 شب گذشته تا صبح امروز عملیات اطفای حریق و لکه‌گیری آن ادامه داشت و از بروز آتش به ساختمان‌های مجاور جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه آتش نشانان 10 ایستگاه آتش نشانی و گروه امداد و نجات در عملیات 9 ساعته، آتش مهار کرده‌اند، اضافه کرد: در این عملیات حداقل 60 آتش نشان شرکت داشته‌اند و در حال حاضر اقدامات لازم برای پاکسازی در حال انجام است.

حسین‌زاده با بیان اینکه آتش سوزی بازارچه نورباران به دلیل سهل انگاری کسبه روی داده است، بیان داشت: در سالهای گذشته نیز سازمان آتش نشانی اصفهان بارها بر ناایمن بودن برخی بازارچه‌ها تاکید کرده بود.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر تداوم حضور انبارهایی که اغلب در آنها موارد سریع‌الاشتعال نگهداری می‌شوند از مهمترین خطراتی است که بازارچه‌ها را با خطر آتش سوزی‌های گسترده مواجه می‌کند.

مدیر منطقه عملیات جنوب سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه علت آتش سوزی و میزان خسارات وارده هنوز مشخص نشده است، گفت: وسعت حریق به حدی بود که سازمان آتش نشانی ناگزیر شد برای اطفای حریق در این منطقه از 60 آتش نشان و 10 ایستگاه کمک بگیرد.

وی تاکید کرد: این در حالیست که اگر امدادرسانی به موقع و رشادت ماموران آتش نشانی نبود این حادثه به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل می‌شد.