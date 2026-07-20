به گزارش خبرنگار مهر، وقوع حریق در بازارچه پشت ساختمان شهرداری تنکابن، سبب شد چندین تیم عملیاتی آتش‌نشانی با تجهیزات کامل به محل اعزام شوند و عملیات مهار و جلوگیری از سرایت آتش به واحدهای مجاور را آغاز کردند.

بر اساس گزارش های مردمی، دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی بخش‌هایی از محدوده بازارچه را فراگرفته و نیروهای امدادی و انتظامی با ایجاد محدودیت تردد، در حال ایمن‌سازی محل هستند.

علت وقوع این حادثه تاکنون از سوی مراجع مسئول اعلام نشده و بررسی کارشناسان آتش‌نشانی پس از پایان عملیات اطفای حریق آغاز خواهد شد.

همچنین تاکنون گزارشی رسمی از تلفات جانی یا مصدومان احتمالی این حادثه منتشر نشده است و اطلاعات تکمیلی پس از اعلام منابع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.