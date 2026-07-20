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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

آتش‌سوزی در بازارچه شهر تنکابن

آتش‌سوزی در بازارچه شهر تنکابن

تنکابن - وقوع آتش‌سوزی در بازارچه شهر تنکابن موجب اعزام نیروهای آتش‌نشانی و دستگاه‌های امدادی به محل حادثه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع حریق در بازارچه پشت ساختمان شهرداری تنکابن، سبب شد چندین تیم عملیاتی آتش‌نشانی با تجهیزات کامل به محل اعزام شوند و عملیات مهار و جلوگیری از سرایت آتش به واحدهای مجاور را آغاز کردند.

بر اساس گزارش های مردمی، دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی بخش‌هایی از محدوده بازارچه را فراگرفته و نیروهای امدادی و انتظامی با ایجاد محدودیت تردد، در حال ایمن‌سازی محل هستند.

علت وقوع این حادثه تاکنون از سوی مراجع مسئول اعلام نشده و بررسی کارشناسان آتش‌نشانی پس از پایان عملیات اطفای حریق آغاز خواهد شد.

همچنین تاکنون گزارشی رسمی از تلفات جانی یا مصدومان احتمالی این حادثه منتشر نشده است و اطلاعات تکمیلی پس از اعلام منابع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6893680

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